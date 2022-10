Piala Asia Futsal 2022: Ini Strategi Jepang Hadapi Timnas Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga lanjutan Piala Asia Futsal 2022. Duel kedua kesebelasan di babak perempat final dijadwalkan berjalan pada Selasa, 4 Oktober 2022 pukul 18.00 WIB.

Tim nasional futsal Jepang mengatakan akan memperketat pertahanan saat menghadapi Indonesia. "Kami harus melanjutkan tren pertahanan kami. Namun, kami juga mesti mencari celah untuk menciptakan gol," kata pemain Timnas futsal Jepang, Tomoki Yoshikawa, dari laman Asosiasi Sepak Bola Jepang (JFA), Senin, 3 Oktober 2022.

Menurut pemain terbaik Piala Asia Klub Futsal 2019 itu, jika Jepang tampil menekan dan membangun pertahanan dengan baik, maka penampilan lawan akan menurun. Hal tersebut tampak saat Jepang menundukkan Korea Selatan dengan skor 6-0 dan Vietnam 2-0 di Grup D.

Kemenangan itu menunjukkan kebangkitan Jepang di Piala Asia Futsal 2022 setelah kalah 1-2 dari Arab Saudi pada pertandingan perdana. Jepang akhirnya bisa meraih tiket ke perempat final dengan status peringkat pertama Grup D.

Pemain Timnas futsal Jepang lainnya, Kazuya Shimizu, bertekad membawa negaranya sampai ke final. "Siapa pun lawannya, kami akan bertanding dengan mentalitas yang sama. Kami mau sampai final dan menang," tutur Kazuya.

Jepang merupakan pemegang tiga gelar juara Piala Asia Futsal. Mereka juara pada edisi 2006, 2012 dan 2014.

Sementara bagi Timnas Indonesia, penampilan di perempat final Piala Asia Futsal 2022 adalah yang pertama sepanjang sejarah turnamen tersebut. Skuad asuhan pelatih asal Iran Muhammad Hashemzadeh itu mengunci satu slot di delapan besar setelah menjadi peringkat kedua Grup C.

Pada fase grup, Timnas futsal Indonesia merebut dua kemenangan dari tiga laga. Satu-satunya kekalahan diderita dari Iran dengan skor 0-5. Sementara tiga poin diraih dari pertandingan melawan Lebanon (dengan skor 7-2) dan Taiwan (4-1).

Jadwal perempat final Piala Asia Futsal 2022:

Selasa, 4 Oktober 2022

15:00 Iran vs Vietnam

18:00 Jepang vs Indonesia

21:00 Thailand vs Tajikistan.

Rabu, 5 Oktober 2022

00:00 Uzbekistan vs Kuwait.

Jadwal semifinal Piala Asia Futsal 2022 akan berlangsung 6 Oktober. Sedangkan perebutan gelar juara dan posisi ketiga pada 8 Oktober 2022.

