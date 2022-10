Jadwal Liga Spanyol Pekan Ke-9 Minggu Ini: Ada El Clasico Real Madrid vs Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol akan memasuki pekan kesembilan. Rangkaian pertandingannya berlangsung sepanjang akhir minggu ini.

Barcelona dan Real Madrid akan kembali bersaing bahkan berhadapan-hadapan langsung. Laga El Clasico kali ini akan berlangsung Minggu malam, 16 Oktober 2022.

Kondisi menarik menjelang pertandingan ini. Keduanya ada di dua besar klasemen dengan mengemas nilai sama (22), tapi Barcelona unggul jauh dalam selisih gol.

Musim lalu, keduanya saling mengalahkan di La Liga. Real Madrid menang 2-1 di markas Barcelona. Namun, Barca yang kemudian ditangani Xavi membalas di Santiago Bernabeu dengan meraih kemenangan 4-0.

Kedua tim menatap laga ini setelah sama-sama bermain imbang di Liga Chamapions, tengah pekan ini. Real Madrid ditahan Shakhtar Donetsk 1-1, tapi mampu memastikan diri lolos ke babak 16 besar.

Barcelona juga ditahan Inter Milan 3-3 di Camp Nou. Karena hasil itu, Barcelona kini dalam posisi berbahaya dan terancam gagal lolos ke babak 16 besar.

Selain laga El Clasico, Liga Spanyol pekan ini juga akan menampilkan Athletic Bilbao vs Atletico Madrid, Valencia vs Elche, Real Mallorca vs Sevilla, dan Villarreal vs Osasuna.

Jadwal Liga Spanyol

(Pekan kesembilan, Live Bein Sport)

Sabtu, 15 Oktober 2022

02:00 Rayo Vallecano vs Getafe

19:00 Girona vs Cadiz

21:15 Valencia vs Elche

23:30 Real Mallorca vs Sevilla

Minggu, 16 Oktober 2022

02:00 Athletic Bilbao vs Atletico Madrid

19:00 Celta Vigo vs Real Sociedad

21:15 Real Madrid vs Barcelona

23:30 Espanyol vs Real Valladolid

Senin, 17 Oktober 2022

02:00 Real Betis vs Almeria

Selasa, 18 Oktober 2022

02:00 Villarreal vs Osasuna.

Klasemen Liga Spanyol



