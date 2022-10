Piala Dunia 2022 Qatar: Profil Timnas Swiss, Mengandalkan Kekompakan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Swiss menjadi perhatian saat menjalani Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Mereka berhasil lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar setelah menyingkirkan Timnas Italia di fase kualifikasi. Bahkan Swiss bermain bagus sepanjang kualifikasi di Grup C Zona Eropa.

Dari delapan pertandingan, mereka berhasil meraih lima kemenangan, tiga kali imbang, dan belum pernah kalah serta mengumpulkan 18 poin. Sedangkan Timnas Italia harus puas di posisi runner up dengan 16 poin. Pada akhirnya Italia tidak lolos ke Piala Dunia 2022 karena tersingkir saat playoff.

Dari hasil undian putaran final Piala Dunia 2022, tim berjuluk Red Crosses ini berada di Grup G bersama Timnas Brasil, Serbia, dan Kamerun. Sebuah grup yang tidak mudah namun Swiss memiliki kesempatan untuk lolos ke fase gugur. Apalagi Swiss di Piala Dunia 2018 juga pernah satu grup dengan Brasil dan Serbia.

Pada Piala Dunia 2018, Swiss berhasil lolos ke fase gugur setelah berada di posisi runner up. Tidak hanya itu saja, di Piala Dunia 2018 Swiss juga sukses menahan imbang Timnas Brasil 1-1 di mana saat itu diperkuat pemain bintang seperti, Neymar, Philipe Coutinho, dan Casemiro.

Timnas Swiss memang tak masuk dalam tim favorit selama Kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun, faktanya mereka bisa lolos langsung ke Qatar. Meski rata-rata skuad tak diperkuat pemain-pemain yang tampil di liga top Eropa, tapi mereka bisa mengandalkan kesolidan.

Ada beberapa hal yang menjadi modal besar Timnas Swiss untuk bersaing di turnamen empat tahunan di Qatar nanti. Pertama ialah kokohnya tembok pertahanan. Kiper Yann Sommer menjadi sosok penting di lini pertahanan. Dengan pengalamannya yang cukup panjang di Timnas Swiss, ia diprediksi bakal menjadi sosok krusial.

Dia sudah menjadi salah satu pemain yang menonjol di skuad Swiss pada Piala Dunia 2018 dan di fase kualifikasi. Kiper berusia 33 tahun itu hanya kebobolan dua gol dalam delapan pertandingan.

Berikutnya adalah pengalaman yang cukup baik di piala dunia. Mereka sudah punya rekam jejak bermain di babak 16 besar piala dunia. Dengan empat kali lolos ke piala dunia, mereka telah memainkan 15 pertandingan dan hanya kalah tiga kali.

Terakhir, rekor permainan yang mengesankan. Tercatat, dalam 21 pertandingan terakhirnya, Timnas Swiss menang 11 kali dan seri delapan kali. Dua kekalahan yang mereka alami terjadi kala tampil di Piala Eropa 2020 melawan Italia dan saat mengikuti pertandingan persahabatan Maret 2022 melawan Inggris.

Penampilan tak terkalahkan di fase kualifikasi Piala Dunia 2022 harus menjadi perhatian peserta lainnya di Grup G.

Pelatih dan Pemain

Swiss kini ditangani pelatih Murat Yakin. Ia menjadi pelatih Swiss sejak Agustus 2021 dengan durasi kontrak sekitar tiga tahun.

Murat Yakin telah melakoni 25 pertandingan bersama Swiss. Pelatih berusia 47 tahun ini meraih tujuh kemenangan, dua kali imbang, dan empat kali kalah.

Granit Xhaka merupakan salah satu pemain andalan di Swiss. Pemain Arsenal ini menjalani debut di Timnas Swiss pada Juni 2011 saat berusia 18 tahun.

Kini pemain berusia 30 tahun tersebut sudah melakoni 106 pertandingan bersama Swiss dan mencetak 12 gol dan memberikan 10 assist. Pada Piala Dunia 2022 ini akan menjadi ketiga kalinya dia tampil. Pada 2014 dan 2018 ia juga membela Swiss di Piala Dunia.

Jadwal Swiss di Piala Dunia

- 24 November 2022, Swiss vs Kamerun

- 28 November 2022, Brasil vs Swiss

- 2 Desember 2022, Serbia vs Swiss

Perkiraan Pemain

- Kiper: Yann Sommer, Yvon Mvogo, David von Ballmoss

- Bek: Ricardo Rodriguez, Fabian Schar, Manuel Akanji, Eray Coment, Kevin Mbabu, Nico Elvedi

- Tengah: Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Remo Freuler, Renato Steffen, Denis Zakaria, Ardon Jashari, Djibril Sow

- Penyerang: Haris Seferovic, Cedric Itten, Dan Ndoye, Zeki Amdouni

Profil Timnas Swiss

- Nama: Swiss Football Association

- Julukan: Red Crosses

- Konfederasi: UEFA

- Pelatih: Murat Yakin

- Penampilan Terbanyak: Heinz Hermann (118 caps)

- Top Skor: Alexander Frei (42 gol)

- Tampil di Piala Dunia: 12 kali, hasil terbaik perempat final (1934, 1938 dan 1954)

- Rangking FIFA: 15 (per 6 Oktober 2022)

Baca: Piala Dunia 2022: Profil Timnas Brasil, Skuad Mewah yang Memilih Waspada

FIFA