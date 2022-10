Jose Mourinho Sebut Chris Smalling Layak untuk Masuk Timnas Inggris untuk Piala Dunia 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, menilai bek senior Chris Smalling layak masuk Timnas Inggris untuk Piala Dunia 2022. Namun, peluang pemain berusia 32 tahun itu dipanggil untuk bergabung dengan skuad asuhan Gareth Southgate sepertinya sangat kecil.

Smalling yang mencatat 31 penampilan untuk The Three Lions, tidak bermain untuk Inggris sejak 2017. Bek tengah AS Roma itu juga tidak dipanggil ke tim nasional negaranya untuk dua turnamen besar terakhir.

Kini, Southgate harus memikirkan kembali barisan pertahanannya menjelang Piala Dunia Qatar yang bakal berlangsung sebulan lagi karena Kyle Walker dan Reece James diragukan bisa fit sebelum turnamen tersebut.

Namun, peluang bagi Smalling untuk memperkuat Inggris sepertinya tipis. Terlebih, mantan pemain Manchester United itu tidak dipanggil untuk jeda internasional pada September lalu.

Di tengah situasi krisis cedera yang terjadi di lini pertahanan Inggris, Mourinho mengungkapkan penilaiannya soal Smalling. Mantan pelatih Manchester United dan Chelsea itu menganggap beknya itu pantas mendapat lebih banyak peluang di bawah Southgate.

“Dia diajari bermain dalam pertahanan dua orang di Manchester, tetapi sekarang dia memiliki ketajaman yang sempurna untuk bermain di lini belakang tiga orang,” kata Mourinho.

“Jika saya adalah pelatih tim nasional, saya akan melakukan apa saja untuk memiliki seseorang seperti dia."

“Saya tidak berpikir itu adalah kurangnya rasa hormat kepada Gareth Southgate ketika saya mengatakan bahwa saya merasa sangat menyesal untuk pemain yang bermain di level tinggi seperti Smalling dan yang tidak akan mendapatkan kesempatan yang layak dia dapatkan," tuturnya.

Pelatih AS Roma, Jose Mourinho. (twitter/@ASRomaEN)

Kata Southgate ketika mengeluarkan Smalling dari skuadnya pada 2017

Southgate telah menyampaikan alasannya mengeluarkan Smalling dari skuad Inggris pada 2017. “Saya sangat menghormati Chris. Dia adalah pemain yang bermain di klub besar," ujarnya saat itu.

“Kami ingin bermain dengan cara tertentu dan para pemain yang saya bawa, saya ingin melihat menggunakan bola dari belakang dan membangunnya dengan cara tertentu.”

Southgate kemudian mengakui tiga tahun kemudian bahwa dia menyesali pilihan kata-katanya ketika menjelaskan mengapa Smalling tidak dipilih.

“Saya pikir saya mengatakan saya mungkin menyesali cara penyampaian itu– dengan memuji orang lain untuk atribut tertentu, ada kritik untuk Chris,” kata Southgate.

“Itu salahku dan itu tidak adil untuknya. Saya pikir dia melakukannya dengan baik di Italia. Dia bermain di klub besar lainnya.”

Chris Smalling memperkuat AS Roma sejak Agustus 2019. Klub Liga Italia itu mempermanenkannya setelah masa peminjaman dari Manchester United satu musim. Di bawah Jose Mourinho, pemain Inggris ini menjadi salah satu andalan di barisan pertahanan Giallorossi.

METRO, TRANSFERMARKT

