Prediksi Barcelona vs Villarreal di Liga Spanyol Pekan Ke-10 Kamis Malam Ini

Hasil, Top Skor, dan Klasemen Liga Spanyol Pekan 10: Elche vs Real Madrid 0-3, Benzema Cetak Gol

Hasil Liga Spanyol pekan ke-10 pada Kamis dinihari: Elche vs Real Madrid 0-3, Valladolid vs Celta Vigo 4-1, Real Sociedad vs Mallorca 1-0.