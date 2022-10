Jadwal Bola Kamis 20 Oktober: Liga Inggris, Barcelona di Liga Spanyol, Arsenal di Liga Europa

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Kamis malam hingga Jumat dinihari, 21 Oktober 2022, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Europa, dan Coppa Italia.

Liga Inggris memasuki akhir pekan ke-12. Malam ini ada laga Fulham vs Aston Villa dan Leicester City vs Leeds United.

Fulham kini menempati posisi ke-12 klasemen dengan nilai 11, unggul dua poin dari Aston Villa yang ada di urutan ke-17. Leicester City masih terpuruk di dasar klasemen dengan nilai 5, tertinggal 4 angka dari lawannya.

Liga Spanyol menampilkan laga pekan ke-10. Barcelona akan bermain melawan Villarreal.

Barcelona akan berusaha bangkit setelah pekan lalu dikalahkan Real Madrid. Kini mereka menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 22, tertinggal dari Madrid yang malam tadi mengalahkan Elche 2-0. Villarreal ada di urutan ketujuh klasemen dengan nilai 15.

Dari Liga Europa akan hadir satu laga: Arsenal vs PSV Eindhoven. Ini adalah pertandingan pekan kedua yang tertunda karena wafatnya Ratu Elizabeth II.

Adapun Coppa Italia menampilkan rangkaian laga babak kedua, termasuk Sampdoria vs Ascoli.

Jadwal bola

Kamis, 20 Oktober 2022

Copa Italia

(Babak kedua)

20.00 Cremonese vs Modena

23.00 Sampdoria vs Ascoli.

Jumat, 21 Oktober 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-12, live Vidio)

01.30 Fulham vs Aston Villa

02.15 Leicester vs Leeds United.

Liga Europa

00.00 Arsenal vs PSV Eindhoven.

Liga Spanyol

(Pekan ke-10, live Bein Sport)

00.00 Almeria vs Girona

01.00 Osasuna vs Espanyol

o2.00 Bologna vs Calgiari.

Copa Italia

(Babak kedua)

02.00 Bologna vs Cagliari.

