PSSI Mulai Rapat Satgas Transformasi Sepak Bola, Ada FIFA dan AFC

TEMPO.CO, Jakarta - Federasi sepak bola Indonesia atau PSSI memulai rapat pertama Satuan Tugas (Satgas) Transformasi Sepak Bola Indonesia pada Jumat, 21 Oktober 2022. Satgas Transformasi Sepak Bola merupakan bagian dari upaya para pemangku kepentingan merespons Tragedi Kanjuruhan yang memakan korban jiwa 134 orang.

"Satgas atau Tim Gugus Tugas ini dibentuk untuk transformasi sepak bola Indonesia seperti yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. PSSI bekerja bersama pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sepak bola Indonesia dan memastikan tragedi di Kanjuruhan tidak terjadi lagi," tutur Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mengutip dari situs PSSI.

Satgas tersebut terdiri dari PSSI dan lembaga atau kementerian serta mendapat dukungan dari FIFA dan AFC. Salah satu tujuan dibentuknya Satgas ialah untuk menemukan rumusan yang tepat soal tata kelola sepak bola di Indonesia, mensinkronkan peran dan tanggung jawab dari setiap pemangku kepentingan sepak bola.

Selain itu, Satgas juga akan berupaya memperbaiki manajemen infrastruktur, pengamanan dan penyelamatan, manajemen kerumunan, manajemen penonton, dan edukasi sepak bola. Sedangkan kehadiran FIFA ialah untuk membantu di bidang keselamatan, keamanan, infrastruktur stadion serta kampanye pendukung.

"Kami yakin melalui upaya bersama ini akan menghasilkan komitmen bersama bahwa FIFA, AFC, PSSI dan pemerintah akan memastikan bahwa Indonesia adalah tempat yang nyaman untuk sepak bola. Pusat krisis akan segera ditetapkan untuk satgas bekerja bersama-sama," kata Ketua Umum PSSI yang akrab disapa Iwan Bule.

Berikut peserta rapat perdana Satgas Transformasi Sepak Bola Indonesia pada Jumat, 21 Oktober 2022:

1. FIFA Head of Safety and Security : Serge Dumotier (bergabung Virtual)

2. FIFA Project Manager East Asia - ASEAN Regional Office : Mr. Niko Nhouvannasak dan Chen Jin

3. AFC : Head of Safety and Security : Brian Johnson (bergabung secara Virtual)

4. Ketua Umum PSSI : Komjen Pol. (Purn) Dr.Drs. H. Muhammad Iriawan SH, MM, MH

5. Wakil Ketua Umum 1 KONI pusat Mayjen TNI (Purn). Ir. Suwarno, S.IP, M.Sc

6. Stafsus Kemenpora, H. Mahfudin Nigara, SE, MM

7. Tenaga Ahli Kemenpora, Brigjen. Pol. Drs. Uden Kusuma Jaya SH. MM

8. Direktur Prasarana Strategis KemenPUPR, Direktur Prasarana Strategis , Ir. Essy Asiah, MT

9. Karobinops SOPS Polri, Brigjen.Pol. Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si

10. Analisis Kebijakan madya Bidang. Operasi Sops Polri. Kombes Pol. Tri admodjo Marawasianto, S. I. K

11. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes: dr. Sumarjaya

12. Direktur SUPD4 Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri : Ir. Zunaria, M.SI

13. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi

14. Wakil Sekretaris Jenderal PSSI Maaike Ira Puspita

15. Direktur Kompetisi LIB Asep Saputra

16. Manajer Event Sepak bola PT LIB Somad

