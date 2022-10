Hasil, Top Skor, dan Klasemen Liga Spanyol Pekan 11: Real Madrid vs Sevilla 3-1

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pada Minggu dinihari, 23 Oktober 2022, menampilkan Real Madrid vs Sevilla. Laga pekan ke-11 yang berlangsung di Santiago Bernabeu ini dimenangi Madrid dengan skor 3-1.

Real Madrid unggul lebih dahulu lewat gol Luka Modric pada menit ke-5. Sevilla menyamakan kedudukan lewat gol Eric Lamela pada menit ke-54.

Skor imbang itu tak bertahan lama. Real Madrid mampu mendapat dua gol lagi lewat Lucas Vazquez (79) dan Federico Valverde (81).

Ini menjadi kemenangan keempat yang diraih Real Madrid secara beruntun. Tim juara bertahan ini kian mapan di puncak klasemen. Mereka mengemas 31 poin, unggul enam angka dari Barcelona yang Athletic Bilbao malam nanti.

Sevilla gagal menang untuk kedua kalinya secara beruntun. Mereka ada di posisi ke-14 klasemen dengan nilai 10.

Hasil Liga Spanyol lainnya malam tadi juga menghadirkan kemenangan 1-0 yang diraih Valladolid atas Real Sociedad. Adapun Valencia takluk 1-2 saat menjamu Mallorca.

Hasil dan Jadwal Liga Spanyol

(Pekan ke-11, live Bein Sport)

Sabtu, 22 Oktober 2022

Rayo Vallecano vs Cadiz 5-1

Valladolid vs Real Sociedad 1-0

Valencia vs Mallorca 1-2

Real Madrid vs Sevilla 3-1.

Minggu, 23 Oktober 2022

19:00 Espanyol vs Elche

21:15 Real Betis vs Atletico Madrid

23:30 Girona vs Osasuna

23:30 Villarreal vs Almeria

Senin, 24 Oktober 2022

02:00 Barcelona vs Athletic Bilbao

Selasa, 25 Oktober 2022

02:00 Celta Vigo vs Getafe.

Klasemen Liga Spanyol

