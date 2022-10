Rekap Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan 11: AC Milan vs Monza 4-1, Fiorentina vs Inter Milan 3-4

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 23 Oktober 2022, menampilkan pertandingan pekan ke-11. Inter Milan dan AC Milan sama-sama menang.

Inter Milan menang 4-3 saat melawan ACF Fiorentina di Artemio Franchi. Kemenangan itu diraih lewat pertarungan yang berlangsung dramatis.

I Nerazzurri unggul dua gol cepat terlebih dahulu melalui Nicolo Barella (menit kedua) dan Lautaro Martinez (15). Fiorentina memperkecil ketertinggalan lewat gol penalti Arthur Cabral (33).

Fiorentina lantas menyamakan kedudukan lewat gol Jonathan Ikone (60). Inter kembali unggul lewat gol Lautaro Martinez (73). Fiorentina kembali menyamakan kedudukan lewat Luka Jovic (90).

Namun, kedudukan kembali berubah saat injury time. Henrikh Mkhitaryan memastikan kemenangan Inter dengan golnya (90+5).

Inter menempati peringkat tujuh dengan nilai 21 poin, unggul selisih gol dari Juventus. Fiorentina menempati urutan 13 dengan sepuluh poin.

Dalam pertandingan lain, AC Milan menang 4-1 saat menjamu AC Monza di San. Brahim Diaz menjadi bintang kemenangan Milan dengan sumbangan dua gol (16 dan 41). Dua gol lainnya dicetak Divock Origi (65) dan Rafael Leao (84). Sedangkan gol Monza diceploskan Filipo Ranocchia (70).

Kemenangan ini membawa Milan naik ke posisi dua pada klasemen dengan mengemas 26 poin, sama dengan Napoli yang ada di atasnya. Tetapi Milan bisa turun ke peringkat tiga andai Atalanta BC berhasil mengalahkan Lazio malam nanti. Adapun Monza menempati peringkat 14 dengan koleksi sepuluh poin.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Italia

(pekan ke-11, live Bein Sport)

Sabtu, 22 Oktober 2022

Juventus vs Empoli 4-0

Salernitana vs Spezia 1-0

AC Milan vs Monza 4-1

Fiorentina vs Inter Milan 3-4.

Minggu, 23 Oktober 2022

17:30 WIB Udinese vs Torino

20:00 WIB Bologna vs Lecce

23:00 WIB Atalanta vs Lazio

Senin, 24 Oktober 2022

01:45 WIB AS Roma vs Napoli

23:30 WIB Cremonese vs Sampdoria

Selasa, 25 Oktober 2022

01:45 WIB Sassuolo vs Hellas Verona.

Klasemen Liga Italia

