Rekap Liga Inggris Pekan ke-13: Hasil, Klasemen, dan Top Skor

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak sembilan laga sudah berjalan pada pekan ke-13 Liga Inggris akhir pekan ini atau 22-23 Oktober 2022. Masih ada satu pertandingan tersisa, yakni antara West Ham vs Bournemouth yang dijadwalkan berjalan pada Selasa dini hari, 25 Oktober 2022.

Pada klasemen sementara Liga Inggris pekan ini, Arsenal masih berada di puncak. Hasil imbang 1-1 saat melawan Southampton membuat jarak Arsenal kini tinggal dua poin dari Manchester City yang menempati peringkat kedua.

Pada laga Southampton vs Arsenal, dua gol tercipta datang dari Granit Xhaka dan Stuart Armstrong. Sementara Tottenham Hotspur yang bermain di kandang gagal memaksimalkan dukungan penuh penonton karena menelan kekalahan dari Newcastle United dengan skor 1-2.

Dua gol Newcastle dikemas oleh Callum Wilson dan Miguel Almiron. Sementara gol balasan Spurs datang dari aksi Harry Kane. Berikut rangkuman Liga Inggris pekan ke-13.

Sabtu, 22 Oktober 2022

Nottingham Forest vs Liverpool 1-0

Manchester City vs Brighton 3-1

Everton vs Crystal Palace 3-0

Chelsea vs Manchester United 1-1

Minggu, 23 Oktober 2022

Aston Villa vs Bentford 4-0

Leeds United vs Fulham 2-3

Wolverhampton vs Leicester City 0-4

Southampton vs Arsenal 1-1

Tottenham vs Newcastle 1-2

Selasa, 25 Oktober 2022

02:00 WIB West Ham vs Bournemouth.

Top Skor Liga Inggris

17 gol: Erling Haaland (Manchester City)

10 gol: Harry Kane (Tottenham).

9 gol: Aleksandar Mitrovic (Fulham).

8 gol: Ivan Toney (Brentford)

6 gol: Miguel Almiron (Newcastle), Phil Foden (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool), Leandro Tosssard (Brighton), James Maddison (Leicester City)

Klasemen Liga Inggris Pekan ke-13

Peringkat Klub Pl GD Pts

1 Arsenal 11 +14 28

2 Man City 11 +25 26

3 Spurs 12 +9 23

4 Newcastle 12 +10 21

5 Chelsea 11 +5 21

6 Man Utd 11 0 20

7 Fulham 12 0 18

8 Liverpool 11 +9 16

9 Brighton 11 +1 15

10 Brentford 12 -3 14

11 Everton 12 -1 13

12 Cry Palace 11 -4 13

13 Bournemouth 11 -13 13

14 Aston Villa 12 -5 12

15 Southampton 12 -8 12

16 Leicester 12 -3 11

17 West Ham 11 -3 11

18 Leeds 11 -5 9

19 Wolves 12 -13 9

20 Nott'm Fores 12 -15 9