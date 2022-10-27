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Rekap Hasil dan Klasemen Liga Champions Pekan Kelima: 12 Tim Lolos ke Babak 16 Besar

Reporter

Editor

Nurdin Saleh

Trofi dan Logo Liga Champions. (uefa)

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga Champions pekan kelima sudah tuntas digelar pada Kamis dinihari, 26 Oktober 2022. Sebanyak 12 tim sudah lolos ke babak 16 besar.

Sebanyak empat tim berhasil lolos pada Rabu dinihari. Tiga lainnya pada Kamis dinihari tadi. Sedangkan lima tim sudah melaju sejak pekan sebelumnya.

Simak daftar selengkapnya:

Tim yang lolos Kamis dinihari, 27 Oktober 2022:
Liverpool (Grup A)
Porto (Grup B)
Inter Milan (Grup C).

Tim yang lolos Rabu dinihari, 26 Oktober: 
Chelsea (Grup E)
Borussia Dortmund (Grup G)
PSG (Grup H)
Benfica (Grup H).

Tim yang lolos pekan sebelumnya:
Napoli (Grup A)
Club Brugge (Grup B)
Bayern Munchen (Grup C)
Real Madrid (Grup F)
Manchester City (Grup G).

Masih ada empat tiket babak 16 besar yang akan diperebutkan pada laga terakhir 1 dan 2 November 2022. AC Milan, Tottenham Hotspur, Leipzig, Sporting, dan Frankfurt termasuk yang berpeluang lolos.

Rekap Hasil Liga Champions Pekan Kelima

Grup A
Ajax vs Liverpool 0-3
Napoli vs Rangers 3-0.

Grup B
Club Brugge vs Porto 0-4
Atletico Madrid vs Leverkusen 2-2.

Grup C
Inter Milan vs Viktoria Plzen 4-0
Barcelona vs Bayern Munchen 0-3

Grup D
Frankfurt vs Marseille 2-1
Tottenham vs Sporting 1-1.

Grup E
Salzburg vs Chelsea 1-2
Dinamo Zagreb vs AC Milan 0-4

Grup F
Celtic vs Shakhtar Donetsk 1-1
RB Leipzig vs Real Madrid 3-2.

Grup G
Sevilla vs FC Copenhagen 3-0
Borussia Dortmund vs Manchester City 0-0

Grup H
PSG vs Maccabi Haifa 7-2
Benfica vs Juventus 4-2.

Klasemen Liga Champions setelah pekan kelima

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