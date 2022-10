Jadwal Bola Kamis 27 Oktober: Liga Europa dan Liga Conference Pekan Kelima

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 28 Oktober 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan dari Liga Europa dan Liga Conference. Masing-masing kompetisi memasuki pertandingan pekan kelima.

Inilah rangkumannya:

Liga Europa

Jadwal Liga Europa akan memasuki pekan kelima. Dua klub Liga Inggris, Manchester United dan Arsenal, akan kembali berjuang mengejar tiket babak 16 besar.

Arsenal sudah lebih dekat ke babak itu. Mereka sudah dipastikan finis di posisi dua besar, yang menjanjikan minimal babak playoff babak 16 besar. Mereka memuncaki klasemen Grup A dengan nilai 12, unggul lima angka dari PSV Eindhoven.

Pada Kamis malam, 27 Oktober 2022, Arsenal akan menghadapi PSV. Mereka hanya membutuhkan hasil seri untuk bisa memastikan diri lolos ke babak 16 besar.

Perjuangan Manchester United masih lebih berat. Mereka menempati posisi kedua klasemen Grup E dengan nilai 9. Si Setan Merah tertinggal tiga angka dari Real Sociedad yang sudah memastikan diri finis di posisi dua besar.

Pada Jumat dinihari, MU akan menjamu Sheriff Tiraspol. Mereka akan finis di posisi dua besar jika menang, seri, atau terhindar dari kekalahan dengan selisih lebih dari satu gol. Mereka akan menjadi runner-up dan lolos ke babak play-off 16 besar jika kalah dengan satu gol atau jika mereka seri dan Real Sociedad menang.

Jadwal Liga Europa pekan ini juga akan menampilkan laga HJK vs AS Roma. Kedua tim berlaga di Grup C dan akan menjalani laga hidup mati.

AS Roma menempati posis ketiga klasemen dengan nilai 4, unggul 3 poin dari lawannya. Di atas mereka ada Real Betis (10) dan Ludogerets (7). Roma akan gagal lolos bola tak berhasil menang dan dalam laga lain Ludogerets mampu menang atas Betis.

Liga Europa

(Pekan kelima, live Vidio)

Kamis, 27 Oktober 2022

23:45 PSV vs Arsenal (SCTV)

23:45 AEK Larnaca vs Dynamo Kiev

23:45 Fenerbahce vs Rennes

23:45 Lazio vs Midtjylland

23:45 Ludogorets vs Betis

23:45 Malmo FF vs Royale Union SG

23:45 Union Berlin vs Braga

23:45 Zurich vs Bodo/Glimt

Jumat, 28 Oktober 2022

02:00 Manchester United vs Sheriff Tiraspol (SCTV)

02:00 Crvena zvezda vs Trabzonspor

02:00 Ferencvaros vs Monaco

02:00 Freiburg vs Olympiakos Piraeus

02:00 HJK vs AS Roma

02:00 Nantes vs Qarabag

02:00 Omonia vs Real Sociedad

02:00 Sturm Graz vs Feyenoord.

Klasemen Liga Europa

Selanjutnya: Jadwal Liga Conference dan Klasemennya