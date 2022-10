Jadwal Liga Italia Pekan Ke-12 dan Klasemennya: Torino vs AC Milan, Inter vs Sampdoria, Lecce vs Juve

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia akan memasuki pekan ke-12. Rangkaian pertandingannya akan hadir sepanjang akhir minggu ini.

Napoli, yang kini memuncaki klasemen dengan keunggulan tiga poin dari AC Milan, akan bermain palung awal, pada Sabtu malam. Mereka akan menjamu Sassuolo, tim urutan kesembilan klasemen.

AC Milan baru akan bermain pada Senin dinihari. Tim juara bertahan itu akan berlaga di kandang Torino, yang kini menempati posisi ke-10 klasemen.

Jadwal Liga Italia pekan kelima juga akan menampilkan laga Lecce vs Juventus, Inter Milan vs Sampdoria, dan Lazio vs Salernitana.

Jadwal Liga Italia Pekan Ke-12

(Live Bein Sport)

Sabtu, 29 Oktober 2022

20:00 WIB Napoli vs Sassuolo

23:00 WIB Lecce vs Juventus.

Minggu, 30 Oktober 2022

01:45 WIB Inter Milan vs Sampdoria

18:30 WIB Empoli vs Atalanta

21:00 WIB Cremonese vs Udinese

21:00 WIB Spezia vs Fiorentina.

Senin, 31 Oktober 2022

00:00 WIB Lazio vs Salernitana

02:45 WIB Torino vs AC Milan.

Selasa, 1 November 2022

00:30 WIB Hellas Verona vs AS Roma

02:45 WIB Monza vs Bologna.

Klasemen Liga Italia

