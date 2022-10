Hasil, Top Skor, dan Klasemen Liga Spanyol Pekan 12: Barcelona Menang, Atletico dan Sevilla Kalah

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari WIB, 30 Oktober 2022, menampilkan empat pertandingan pekan ke-12. Barcelona menang, sedangkan Atletico Madrid dan Sevilla sama-sama kalah.

Barcelona menang dramatis 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla, Valencia. Mereka harus menunggu sampai injury time untuk mencetak gol kemenangan lewat Robert Lewandowski.

Barcelona kini menempati puncak klasemen sementara dengan perolehan 31 poin dari 12 pertandingan. Mereka memiliki poin sama dengan Madrid, yang baru akan bertanding melawan Girona nanti malam. Sementara itu Valencia duduk di posisi 10 dengan perolehan 15 poin.

Dalam laga lain, Atletico Madrid harus menelan pil pahit saat melawat ke Cadiz, Diego Simeone dan pasukannya kalah 2-3. Hasil membuat Los Rojiblancos berisiko kehilangan posisi ketiga jika Real Sociedad menang atas Real Betis pada Minggu.

Sementar aitu, Sevilla juga takluk 0-1 dari tamunya, Rayo Vallecano. Kekalahan ini membuat Sevilla terancam masuk zona degradasi jika Girona berhasil meraup tiga poin dari Real Madrid. Mereka menempati posisi ke-16 dengan nilai 10, sama dengan Getafe dan Cadiz yang ada di bawahnya.

Hasil dan Jadwal Liga Spanyol Pekan Ke-12

(Live Bein Sport)

Sabtu, 29 Oktober 2022

Real Mallorca vs Espanyol 1-1

Almeria vs Celta Vigo 3-1

Cadiz vs Atletico Madrid 3-2

Sevilla vs Rayo Vallecano 0-1

Valencia vs Barcelona 0-1.

Minggu, 30 Oktober 2022

20:00 WIB Osasuna vs Real Valladolid

22:15 WIB Real Madrid vs Girona.

Senin, 31 Oktober 2022

00:30 WIB Athletic Bilbao vs Villarreal

03:00 WIB Real Sociedad vs Real Betis.

Selasa, 1 November 2022

03:00 WIB Elche vs Getafe.

Klasemen Liga Spanyol

