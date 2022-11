Jadwal Undian Babak Playoff Liga Europa: Bisa Tercipta Laga Besar MU vs Barca atau MU vs Juve

TEMPO.CO, Jakarta - Undian babak playoff Liga Europa akan dilakukan Senin, 7 Maret. Delapan tim peringkat dua babak penyisihan grup akan berebut tiket babak 16 besar dengan delapan tim yang turun kasta dari Liga Champions.

Jadwal undian akan berlangsung di Nyon, Swiss, mulai 19.00 WIB. Dalam undian nanti, tim unggulan, yang finis kedua di babak grup Liga Europa, akan berhadapan dengan salah satu tim peringkat tiga Liga Champions. Syaratnya, tak boleh ada tim dari negara sama yang saling berhadapan.

Inilah daftar tim yang akan diundi:

Tim Unggulan

(peringakt 2 babak grup)

Manchester United

AS Roma

PSV Eindhoven

Nantes

Moncao

Rennes

Union Berlin

Midtjylland.

Tim Non-unggulan

(turun dari Liga Champions)

Ajax

Barcelona

Juventus

Leverkusen

Salzburg

Sevilla

Shakhtar Donetsk

Sporting.

Dengan komposisi seperti ini, terbuka peluang terciptanya laga besar di babak playoff nanti, seperti: Manchester United vs Barcelona, Manchester United vs Juventus, AS Roma vs Barcelona, atau AS Roma vs Juventus.

Setiap tim nantinya akan bermain dua kali, secara kandang dan tandang, untuk memperebutkan delapan tiket ke babak 16 besar. Tim yang lolos sudah dinantikan para juara grup Liga Europa.

Jadwal playoff Liga Europa akan berlangsung 16 Februari 2022 untuk leg pertama. Sedangkan leg kedua akan berlangsung 23 Februari 2022.

Para pemenang laga playoff Liga Europa ini sudah dinantikan tim-timjuara grup di babak 16 besar, yakni Arsenal, Fenerbahce, Real Betis, Union St-Gilloise, Real Sociedad, Feyenoord, Freiburg, Ferencvaros.

