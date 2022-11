Hasil Liga Inggris: Chelsea vs Arsenal 0-1, The Gunners Kembali Rebut Puncak Klasemen

TEMPO.CO, Jakarta - Arsenal berhasil menang 1-0 saat berlaga di kandang Chelsea, Stamford Birdge, dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-15, Minggu malam, 6 November 2022. Hasil ini mengantar The Gunner kembali merebut puncak klasemen.

Simak sejumlah fakta dari pertandingan ini:

Pencetak Gol

Menit 63: Arsenal mendapat gol lewat Gabriel. Gol ini bermula dari umpan silang Bukayo Saka dan diteruskan Gabrierl menjadi gol dengan tendangan dari jarak dekat.

Statistik Pertandingan

Arsenal tampil dominan. Mereka unggul dalam penguasaan bola, mencapai 56 persen. Tim asuhan Mikel Arteta itu juga melakukan lebih banyak upaya tembakan ke gawang lawan (14 berbanding 5), termasuk tembakan yang terarah (2 berbanding 1).

Susunan Pemain

Pemain Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang, jadi starter dan melawan mantan timnya. Namun, ia gagal mebuat perbedaan.

Chelsea (4-2-3-1) Mendy; Azpilicueta, Chalobah, Thiago, Cucurella; Loftus-Cheek, Jorginho; Sterling, Havertz, Mount; Aubameyang.

Cadangan: Bettinelli, Koulibaly, Gallagher, Hall, Kovacic, Zakaria, Pulisic, Ziyech, Broja.

Arsenal (4-1-4-1) Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Partey; Saka, Odegaard, Xhaka, Martinelli; Jesus.

Cadangan: Turner, Tierney, Holding, Cedric, Lokonga, Elneny, Vieira, Nelson, Nketiah.

Posisi Klasemen

Arsenal kembali merebut puncak klasemen yang sehari sebelumnya sempat diduduki Manchester City. The Gunners mengemas nilai 34, unggul dua poin dari The Citizens.

Chelsea gagal menang untuk keempat kalinya secara beruntun. Tim asuhan Graham Potter ini menduduki klasemen ketujuh dengan nilai 21.

Fakta Pertandingan Chelsea vs Arsenal:

• Gabriel Magalhaes telah mencetak sembilan gol dari situasi sepak pojok di Liga Inggris. Jumlah itu merupakan terbanyak dari pemain mana pun di kompetisi ini sejak ia bergabung musim 2020-2021.

• Arsenal telah memenangkan tiga pertandingan Liga Premier berturut-turut melawan sesama tim "Big 6" untuk pertama kalinya sejak Februari-April 2012.

Jadwal Berikutnya Malam Ini

Laga Chelsea vs Arsenal jadi awal dari jadwal Liga Inggris pekan ke-15 Minggu malam ini. Selanjutnya akan hadir laga Aston Villa vs Manchester United, Southampton vs Newcastle, West Ham vs Crystal Palace, dan Tottenham vs Liverpool.

Baca Juga: Daftar Stadion Piala Dunia 2022 dan Base Camp Setiap Tim