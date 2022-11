Hasil - Klasemen Liga Italia pekan ke-13: Juventus vs Inter Milan 2-0, AS Roma vs Lazio 0-1

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pekan ke-13, pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 7 November 2022, menampilkan dua laga derby yang berlangsung menarik. Juventus dan Lazio sama-sama menang.

Dalam Derby d'Italia, Juventus berhasil mengalahkan Inter Milan dengan skor 2-0 di Stadion Allianz, Turin. Kemenangan ini dipastikan oleh gol Adrien Rabiot dan Nicolo Fagioli.

Juventus meraih empat kemenangan secara beruntun. Mereka kini menempati posisi kelima di klasemen Liga Italia dengan mengumpulkan nilai 25.

Bagi Inter Milan, kekalahan ini mengakhiri rentatan hasil apiknya dalam empat laga. Mereka menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 24.

Dalam laga lain, Derby dell Capitale, Lazio mampu mengalahkan AS Roma dengan skor 1-0 dalam laga di Stadion Olimpico. Kemenangan itu diraih berkat sumbangan gol Felipe Anderson.

Kemenangan ini membawa Lazio naik ke posisi ketiga klasemen dengan nilai 27. Mereka unggul dua angka dari Roma yang turun ke peringkat kelima.

Rekap Hasil Liga Italia Pekan Ke-13

Sabtu, 5 November 2022

Udinese vs Lecce 1-1

Empoli vs Sassuolo 1-0

Salernitana vs Cremonese 2-2

Atalanta vs Napoli 1-2

AC Milan vs Spezia 2-1.

Minggu, 6 November 2022

Bologna vs Torino 2-1

Monza vs Hellas Verona 2-0

Sampdoria vs Fiorentina 0-2

AS Roma vs Lazio 0-1

Juventus vs Inter Milan 2-0.

Klasemen Liga Italia



