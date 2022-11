Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-13: Real Madrid Alami Kekalahan Perdana, Ditekuk Rayo Vallecano

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid menelan pil pahit pada pekan ke-13 Liga Spanyol, Selasa dinihari WIB, 8 November 2022. Berlaga di kandang Rayo Vallecano, tim juara bertahan itu kalah 2-3.

Bermain tanpa Karim Benema yang cedera, Real Madrid tampil tertekan dalam awal laga ini. Mereka kebobolan oleh gol cepat Santi Comesana pada menit kelima.

Madrid mampu berbalik unggul lewat penalti Luka Modric (menit 37) dan gol Eder Militao (41). Namun, gol Alvaro Garcia (44) dan penalti Oscar Treco (67) membuat Los Blancos kalah.

Ini menjadi kekalahan pertama Real Madrid di musim ini dan kegagalan menang kedua yang dialami secara beruntun. Tim asuhan Carlo Ancelotti ini gagal merebut kembali puncak klasemen. Mereka tetap di posisi kedua denga nilai 32, tertinggal dua angka dari Barcelona.

Vallecano meraih kemenangan ketiga secara beruntun. Mereka ada di posisi kedelapan dengan nilai 21.

Laga Rayo Vallecano vs Real Madrid mengakhiri jadwal pekan ke-13. Jadwal pekan berikutnya akan berlangsung tengah pekan ini. Real Madrid akan menjamu Cadiz pada 11 November. Sedangkan Barcelona berlaga di kandang Osasuna pada 9 November.

Rekap Hasil Liga Spanyol Pekan Ke-13

Sabtu, 5 November 2022

Girona vs Athletic Bilbao 2-1

Getafe vs Cadiz 0-0

Real Valladolid vs Elche 2-1

Celta Vigo vs Osasuna 1-2

Barcelona vs Almeria 2-0.

Minggu, 6 November 2022

Atletico Madrid vs Espanyol 1-1

Real Sociedad vs Valencia 1-1

Villarreal vs Real Mallorca 0-2

Real Betis vs Sevilla 1-1.

Selasa, 8 November 2022

Rayo Vallecano vs Real Madrid 3-2.

Klasemen Liga Spanyol

