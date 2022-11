Sassuolo vs AS Roma Imbang, Jose Mourinho Sebut Ada Pemain Pengkhianat

AS Roma akan menghadapi Torino di Stadion Olimpico, Roma, pada 13 November 2022. Ini menjadi duel terakhir dalam pertandingan Serie A sebelum jeda Piala Dunia 2022 Qatar.

AS Roma hanya mampu bermain imbang melawan Sassuolo 1-1 pada pekanke-14 Serie A. Hasil itu membuat tim Serigala Roma itu tertahan di peringkat keenam klasemen denga raihan 26 poin hasil dari delapan kemenangan, dua hasil seri, dan empat kekalahan. Mereka berselisih 12 poin dari Napoli yang kini berada di puncak.

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer AS Roma Jose Mourinho mengatakan bahwa salah satu pemainnya telah mengkhianati rekan satu tim dengan sikap buruk dalam hasil imbang 1-1 di Sassuolo pada lanjutan Liga Italia Serie A pada hari Rabu, 9 November 2022. Pertandingan berakhir imbang 1-1 saat gol telat Tammy Abraham berhasil disamakan pemain Sassuolo, Andrea Pinamonti.

Hasil - Klasemen Liga Italia Pekan 14: Inter Milan vs Bologna 6-1, Sassuolo vs AS Roma 1-1

Hasil Liga Italia pada Kamis dinihari, 10 November 2022: Sassuolo vs AS Roma 1-1dan Inter Milan vs Bologna 6-1. Simak klasemennya.

