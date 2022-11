Viral, Adegan Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes Bertemu Pertama Kali Usai Wawancara Kontroversial

TEMPO.CO, Jakarta - Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes, yang sama-sama bermain untuk Manchester United, bertemu pertama kalinya seusai wawancara kontroversial CR7 dengan Piers Morgan menjadi viral.

Pertemuan itu terjadi di ruang ganti Timnas Portugal menjelang Piala Dunia 2022, Senin, 14 November 2022. Tak ada kehangatan dalam pertemuan tersebut.

Dalam video unggahan akun sosial media Portugal, terlihat ke-25 pemain tim nasional telah hadir dalam persiapan mereka ke Piala Dunia 2022. Bruno Fernandes yang baru masuk ke dalam rangan, saat itu menuju ke arah sebelah kanan Cristiano Ronaldo.

Kapten timnas Portugal itu mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Bruno Fernandes. Sempat tak melihat jabat tangan Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes pun mengulurkan tangannya kepada sang kapten.

Yang jadi sorotan warganet, gelandang Manchester United itu sama sekali tidak menatap wajah Cristiano Ronaldo. Ia baru menengok dan tersenyum sedikit saat sudah pergi meninggalkan rekan setimnya itu.

Bruno Fernandes gave Cristiano Ronaldo a frosty reception as he re-joined with his Manchester United teammate for international duty. pic.twitter.com/UDWaQNGjYG