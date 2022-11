Hasil Piala Dunia 2022: Belgia vs Maroko, Babak Pertama Skor Masih 0-0

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Piala Dunia 2022, Belgia vs Maroko, hadir di Al Thumama Stadium, Sabtu malam, 27 November. Hingga akhir babak pertama kedua tim hanya bermain imbang 0-0.

Maroko sempat mencetak gol pada injury time. Namun, gol Hakim Ziyech, yang tercipta dari tendangan bebas, dianulir wasit setelah memeriksa VAR. Dua pemain Maroko terbukti dalam posisi offside sebelum gol terjadi.

Belgia unggul jauh dalam penguasaan bola, mencapai 70 persen. Mereka melakukan enam percobaan tembakan, dua di antaranya terarah ke gawang lawan. Maroko melakukan tiga percobaan, tapi tak ada yang terarah.

Belgia mengejar kemenangan keduanya di Piala Dunia 2022. Bila berhasil diraih, mereka akan lolos ke babak 16 besar. Maroko harus menang untuk menjaga peluang lolos setelah ditahan Kroasia 0-0.

Perubahan Tim

Belgia kembali tak diperkuat Romelu Lukaku yang belum pulih dari cedera hamstring. Namun, ia terlihat sudah melakukan pemanasan menjelang akhir babak pertama.

Pelatih Roberto Martinez melakukan tiga perubahan pada timnya. Amadou Onana menggantikan Youri Tielemans di lini tengah. Thorgan Hazard juga masuk menggantikan Yannick Carrasco dan bek kanan Thomas Meunier menggantikan Leander Dendoncker.

Tim Maroko tidak berubah dibandingkan saat bermain imbang 0-0 dengan Kroasia. Bek kiri Noussair Mazraoui telah pulih dari cedera pinggul yang dideritanya dalam pertandingan itu.

Susunan Pemain

Belgia: Thibaut Courtois, Timothy Castagne, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Thomas Meunier, Axel Witsel, Amadou Onana, Thorgan Hazard, Kevin De Bruyne, Eden Hazard (captain), Michy Batshuayi.

Moroko: Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat, Nayef Aguerd, Romain Saiss (captain), Hakim Ziyech, Azzedine Ounahi, Selim Amallah, Soufiane Boufal, Youssef En-Nesyri.

Jadwal Piala Dunia 2022 Lain Malam Ini

Pada pertandingan Piala Dunia 2022 sore hari, laga Jepang vs Kosta Rika berakhir 0-1. Sedangkan malam ini, setelah Belgia vs Maroko, masih ada dua laga yang akan berlangsung:

23:00 Kroasia vs Kanada (SCTV, Vidio, Moji)

02.00 Spanyol vs Jerman (SCTV, Vidio, Moji).

