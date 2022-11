Hasil dan Klasemen Piala Dunia 2022: Spanyol vs Jerman 1-1, Maroko Kejutkan Belgia, Kanada Tersingkir

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Piala Dunia 2022 pada Minggu hingga Senin dinihari WIB, 28 November, menampilkan persaingan dari Grup E dan F. Spanyol ditahan Jerman, Belgia dikejutkan Maroko, sedangkan Kanada tersingkir.

Dari Grup E, laga besar Spanyol vs Jerman, yang berlangsung di Stadion Al Bayt, berakhir dengan skor 1-1. Gol Spanyol lewat Alvaro Morata (menit 62) dibalas Jerman lewat gol Niclas Fulkrug (83).

Spanyol gagal menjaga tren positifnya setelah menang 7-0 atas Kosta Rika. Jerman kembali gagal menang setelah dikalahkan Jepang 1-2.

Dari grup sama, Jepang juga gagal meneruskan tren positif. Mereka takluk 0-1 dari Kosta Rika karena kebobolan oleh gol Keysher Fuller (81). Hasil ini membuat persaingan masih akan berlangsung ketat hingga laga terakhir.

Kini Spanyol memimpin klasemen dengan nilai 4, disusul Jepang dan Kosta Rika (sama-sama 3 poin) serta Jerman (1). Pada laga terakhir grup ini, 1 Desember mendatang, Jepang akan melawan Spanyol dan Kosta Rika menghadapi Jerman.

Dari Grup F kejutan tersaji. Belgia takluk 0-2 dari Maroko dalam laga di Al Thumama Stadium. Gol Maroko tercipta di babak kedua, lewat Romain Saiss (73) dan Zakaria Aboukhlal (90+2).

Di grup sama, Kroasia menang 4-1 atas Kanada. Mereka sekaligus menyingkirkan lawannya dari persaingan berburu tiket 16 besar.

Kroasia, yang dilatih Zlatko Dalic, sempat dikejutkan oleh gol Alphonso Davies (2). Namun, mereka bangkit dan berbalik unggul lewat gol Hoffenheim Kramaric (36, 70), Marko Livaja (44), dan Lovro Majer (90+4).

Rangkaian hasil tersebut membuat persaingan di Grup F menjadi menarik. Kroasia dan Maroko ada di dua besar dengan nilai 4. Belgia, yang awalnya dijagokan menjadi juara grup, menempati posisi ketiga dengan nilai 3. Kanada ada di dasar klasemen dengan nilai 0 dan dipastikan tersingkir.

Pada laga terakhir grup ini, 1 Desember, Kroasia akan menghadapi Belgia, sedangkan Maroko melawan Kanada. Maroko lebih diuntungkan jadwal dan berpeluang lolos.

Hasil Piala Dunia 2022, Minggu, 27 November:

Jepang vs Kosta Rika 0-1

Belgia vs Maroko 0-2

Kroasia vs Kanada 4-1

Spanyol vs Jerman 1-1.

Saat ini sudah ada satu tim yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022, yakni Prancis. Selain itu ada dua tim yang sudah tersingkir, yakni tuan rumah Qatar dan Kanada.

