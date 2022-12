Hasil - Klasemen Liga 1 Pekan 13: PSM Makassar vs Persita 3-1, PSS Sleman vs Madura United 0-1

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga 1 pada Kamis sore, 8 Desember 2022, menampilkan dua laga pekan ke-13. PSM Makassar dan Madura United sama-sama menang.

Inilah rangkumannya:

PSM Makassar vs Persita Tangerang, Skor 3-1

PSM Makassar berhasila mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 3-1 di Stadion Sultan Agung, Bantul. Hasil ini memastikan tim Juku Eja itu tatap tak terkalahkan dan memantapkan posisinya di puncak klasemen.

Gol PSM Makassar tercipta dari penalti Everton (34) serta dari aksi Yance Sayuri (59) dan Kenzo Nambu (82). Gol Persita diceploskan Ezequiel Vidal (42).

PSM Makassar, yang meraih kemenangan kedelapan msuim ini, kian mapan di puncak klasemen Liga 1 dengan nilai 28 dari 12 laga. Mereka unggul dua angka dari Madura United di posisi kedua.

Persita yang mengalami kekalahan keduanya berada di urutan keenam klasemen dengan nilai 22.

PSS Sleman vs Madura United, Skor 0-1

Madura United berhasil mengalahkan PSS Sleman dengan skor 1-0 dalam laga di Stadion Manahan, Solo. Gol tunggal di laga itu dicetak Lulinha (60). Sedangkan pemain Madura United Jaja gaal mencetak gol dari eksekusi penalti (23).

Madura United bangkit setelah gagal menang dalam tiga laga sebelumnya termasuk dua kali kalah beruntun. Mereka kini mengemas nilai 26 dari 13 laga.

PSS Sleman kalah untuk keempat kalinya secara beruntun. Mereka menempati posisi ke-15 klasemen dengan nilai 12, hanya unggul dua angka dari Rans Nusantara FC di bawahnya alias di zona degradasi.

Jadwal Selanjutnya: Bali United vs Bhayangkara FC

Aksi juara bertahan Bali United vs Bhayangkara FC akan hadir di Stadion Manahan Solo, mulia 18.15 WIB. Pertandingan ini juga akan disiarkan langsung Indosiar.

Bali United akan berusaha menjaga kebangkitannya setelah mengalahkan Persita. Tim juara bertahan ini berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan nilai 24, hanya tertinggal satu angka dari PSM.

Bhayangkara FC kini ada di urutan ke-14 klasemen. Mereka baru saja bankit dengan mengalahkan PSS Sleman 3-1.

Rangkuman Liga 1 Hari Ini

Kamis, 8 Desember 2022

PSS Sleman vs Madura United 0-1

PSM Makassar vs Persita Tangerang 3-1

18.15 Bali United vs Bhayangkara FC (Indosiar).