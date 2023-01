Liga 1: Pertandingan Lanjutan Persija Vs PSS Sleman Dijadwalkan Minggu 8 Januari

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan lanjutan Liga 1, Persija Jakarta vs PSS Sleman akan digelar pada Minggu, 8 Januari 2023. PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator Liga 1 telah menetapkan jadwal tersebut.

Duel Persija vs PSS dalam lanjutan Liga 1 pada 23 Desember 2022 yang berlangsung di stadion Manahan Solo, sebelumnya dihentikan karena hujan deras yang kemudian membuat lapangan tergenang air dan tidak ideal untuk dilanjutkan lagi.

"Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perkenankanlah LIB menyampaikan jadwal lanjutan pertandingan Liga 1 2022/2023 NP. 153 antara PSS Sleman vs Persija Jakarta tanggal 23 Desember 2022 di Stadion Manahan, Solo yang dihentikan/ditunda pada babak kedua menit ke-47, pertandingan tersebut dilanjutkan di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Minggu, 8 Januari 2023, pukul 16.30 WIB," tulis LIB dalam suratnya.

Keputusan tersebut merujuk pada tiga hal. “Pertama, pertandingan BRI Liga 1 2022/2023 NP. 153 antara PSS Sleman vs PERSIJA Jakarta tanggal 23 Desember 2022 di stadion Manahan, Solo, kedua surat PT. Liga Indonesia Baru (PT. LIB) No. 841/LIB-COR/XII/2022 perihal Status Pertandingan BRI Liga 1-2022/2023 NP. 153 antara PSS Sleman vs Persija Jakarta tanggal 23 Desember 2022, dan ketiga pasal 13 Regulasi BRI Liga 1 2022/2023,” tulis LIB melanjutkan.

Untuk mempersiapkan diri dalam lanjutan Liga 1 musim 2022-2023, Persija dijadwalkan kembali berlatih pada Rabu, 4 Januari 2023. Latihan yang akan berlangsung di Nirwana Park, Bojongsari, itu akan dipimpin langsung oleh pelatih Thomas Doll.

Kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia itu sempat dihentikan setelah terjadi tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu. Kemudian Liga 1 baru digulirkan kembali pada 5 Desember dengan sistem bubble dan tanpa penonton di Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk menyelesaikan paruh pertama.

Untuk putaran kedua Liga 1 2022-2023 akan kembali bergulir pada 14 Januari mendatang. Saat ini, untuk sementara, Persija berada di peringkat keenam dengan 29 poin dari 15 pertandingan, tertinggal empat angka dari PSM Makassar yang memimpin klasemen sementara.. Sedangkan PSS berada di posisi 15 dengan 16 poin dari 16 laga, hanya unggul dua angka dari tim zona degradasi.

Baca Juga: 4 Berita Terkini Liga 1: Persija Jakarta, Persib Bandung, Dewa United, Arema FC