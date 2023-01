Jadwal dan Prediksi Manchester United vs Everton di Putaran Ketiga Piala FA Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Duel Manchester United vs Everton akan terjadi pada putara ketiga Piala FA di Old Trafford pada Sabtu, 7 Januari 2023, pada pukul 03.00 WIB. The Red Devils masuk ke pertandingan ini dengan membawa tren positif, sedangkan Everton besutan Frank Lampard sedang terseok-seok.

Tim asuhan Erik ten Hag mencatat enam kemenangan berturut-turut di berbagai ajang ketika membungkam Bournemouth 3-0 di Liga Inggris pada Rabu lalu. Casemiro, Luke Shaw, dan Marcus Rashford mencetak tiga gol untuk Setan Merah, yang saat ini makin menguatkan posisi mereka di empat besar klasemen sementara.

Setelah terseok-seok di awal musim, Manchester United unggul dua poin dari Tottenham Hotspur dan mengantungi simpanan satu pertandingan. The Red Devils hanya kalah satu kali di semua kompetisi sejak awal Oktober. Lebih lanjut, United juga memenangi empat pertandingan sejak kembali dari jeda Piala Dunia serta mencetak sembilan gol dan empat laga tanpa kebobolan.

Pasukan Erik Ten Hag dihadapkan pada jadwal pertandingan yang padat. Usai menjamu Everton, mereka bertemu Charlton Athletic di perempat final Piala Liga pada Rabu, 11 Januari 2022 dan menjamu Manchester City pada 14 Januari. Setelah itu, Arsenal menantang Setan Merah di Stadion Emirates, sebelum libur sepekan.

Manchester United tersingkir di putaran keempat Piala FA musim lalu oleh Middlesbrough. Namun, mereka termasuk tim tersukses kedua di kompetisi ini, dengan 12 kali mengangkat trofi.

Terakhir kali meraih gelar Piala FA pada 2016, tapi sepertinya Erik Ten Hag akan memperlakukan semua kompetisi musim ini dengan serius. Pelatih asal Belanda itu mengincar gelar di musim pertamanya.

"Saya tidak tahu, tapi saya rasa kami berada dalam posisi bagus. Kami berada di tempat yang kami inginkan, namun tetap saja kami menjalaninya satu per satu," kata Ten Hag saat ditanya soal peluang United meraih gelar musim ini.

"Kami bermain di banyak kompetisi, sehingga kami fokus dari satu laga ke laga lain dan tidak berpikir terlalu jauh," kata mantan pelatih Ajax Amsterdam tersebut.

Sementara itu, Everton, yang lima kali juara Piala FA, terakhir kali memenangi trofi pada 1995 ketika mereka membukukan kemenangan 1-0 atas Man United di final. The Toffees sudah kalah dari United musim ini ketika dipermalukan 1-2 di kandang sendiri pada laga Liga Inggris, 9 Oktober silam.

Namun pasukan Lampard mengantungi hasil imbang dalam tiga kunjungan terakhir mereka ke Old Trafford. Kekalahan 1-4 dari Brighton awal pekan ini menempatkan Everton di urutan ke-16 klasemen sementara Liga Inggris dengan 15 poin. Posisi Frank Lampard sebagai pelatih pun berada di ujung tanduk.

Pemain Manchester United Marcus Rashford melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Everton namun dianulir oleh VAR dalam pertandingan Liga Inggris di Goodison Park, Liverpool, 10 Oktober 2022. REUTERS/Phil Noble

Situasi Terkini Kedua Tim

Di kubu Manchester United, Donny van Beek dipastikan absen setelah menderita cedera setelah mendapat tekel pada pertandingan pekan ini. Pemain asal Prancis, Anthony Martial, ditarik keluar pada laga melawan Bournemouth, namun cederanya tidak serius sehingga bisa kembali dimainkan.

Di kubu Everton, bek kanan Nathan Patterson tak bisa main karena harus absen sekitar enam pekan karena cedera ligamen. Anthony Gordin dan Dominic Calvert-Lewin diragukan tampil karena sakit dan kelelahan. Namun gelandang Amadou Onana kembali tersedia setelah menjalani sanksi satu pertandingan.

Prediksi Susunan Pemain

Manchester United (4-2-3-1): David De Gea; Diogo Dalot, Raphael Varane, Lisandro Martinez, Luke Shaw; Casemiro, Christian Eriksen; Garnacho, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Anthony Martial

Pelatih: Erik ten Hag

Everton (4-3-3): Jordan Pickford; Seamus Coleman, Conor Coady, James Tarkowski, Vitaliy Mykolenko; Alex Iwobi, Idrissa Gueye, Amadou Onana; McNeil, Dominic Calvert-Lewin, Demarai Gray

Pelatih: Frank Lampard

Head to Head

150 Kali bertemu

71 Kali Manchester United menang

43 Kali Everton menang

36 Kali imbang

Lima Pertemuan Terakhir

09/10/2022 Everton 1-2 Manchester United

09/04/2022 Everton 1-0 Manchester United

02/10/2021 Manchester United 1-1 Everton

06/02/2021 Manchester United 3-3 Everton

23/12/2020 Everton 0-2 Manchester United

Prediksi

Manchester United bisa meneruskan tren positif dengan memetik kemenangan atas Everton di Piala FA. Mereka bisa memanfaatkan kegagalan Frank Lampard dalam meningkatkan performa timnya setelah terpuruk di Liga Inggris.

