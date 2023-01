Hasil Leg 1 Semifinal Piala AFF 2022: Timnas Indonesia vs Vietnam, Skor Akhir 0-0

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan leg pertama semifinal Piala AFF 2022 timnas Indonesia vs Vietnam yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat, 6 Januari 2023, berakhir dengan skor 0-0.

Dalam pertandingan ini, timnas Vietnam mendominasi penguasaan bola tetapi tidak mampu menciptakan peluang berbahaya ke gawang timnas Indonesia. Tidak ada ancaman berbahaya ke gawang Nadeo Argawinata yang dilakukan oleh pemain Vietnam. Barisan pertahanan yang solid membuat lini belakang Indonesia sulit ditembus para pemain The Golden Star.

Sebaliknya, meski kalah dalam penguasaan bola, timnas Indonesia mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya ke gawang Vietnam. Namun, Yakob Sayuri yang memiliki beberapa kesempatan, masih belum mampu mencetak gol.

Dengan hasil ini, kedua tim masih imbang. Penentuan pemenang akan ditentukan pada pertandingan leg kedua semifinal. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Vietnam di Stadion My Dinh National pada Senin, 9 Januari 2023. Laga tersebut dijadwalkan mulai 19.30 WIB.

Suporter Timnas Indonesia memberikan dukungannya saat pertandingan leg 1 babak Semi Final Piala AFF 2022 melawan Vietnam di Stadion Utama gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 6 Januari 2023. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay





Ringkasan pertandingan

Babak pertama

Indoneia memiliki peluang melalui sepakan pojok di menit kedelapan. Namun tendangam sudut dari Marc Klok gagal dimanfaatkan oleh pemain-pemain Indonesia.

Vietnam mendapatkan peluang melalui Nguyen Quang Hai. Namun tendangan kaki kanan Nguyen Quang Hai melambung.

Dendy Sulistyawan mempunyai peluang di depan gawang Vietnam. Tapi bola tendangan dari Dendy masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan Vietnam.

Peluang Indonesia di menit 24 kembali gagal. Tendangan Yakob Sayuri dari dalam kotak penalti masih ditepis kiper Vietnam, Dang Van Lam.

Kiper Vietnam, Dang Van Lam tampil cukup bagus. Ia berhasil menyelamatkan dua peluang emas dari Marselino Ferdinan dan Yakob Sayuri.

Pesepak bola timnas Indonesia 6 Marselino Ferdinan Philipus (kanan) terjatuh saat berebut bola dengan pesepak bola timnas Vietnam Vu Van Thanh saat pertandingan leg 1 babak semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 6 Januari 2023. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Babak kedua

Babak kedua, Indonesia dan Vietnam saling memberikan tekanan. Namun hingga menit 58 tekanan dari kedua tim gagal menembus pertahanan masing-masing.

Umpan terobosan dari Marc Klok gagal dimanfaatkan oleh Yakob Sayuri. Pemain bernomor punggung 2 tersebut tidak dapat menjangkau umpan dari Klok.

Tensi pertandingan selama 45 menit kedua cukup panas. Beberapa kali terlihat pemain dari kedua tim saling bersitegang karena pelanggaran keras.

Pratama Arhan mendapatkan peluang pada menit ke-78. Namun tendangan dari luar kotak penalti melambung.

Pada menit ke-81, Ricky Kambuaya dimasukkan menggantikan Rachmat Irianto. Tetapi, tidak banyak dampak yang bisa diberikan.

Pada tambahan waktu, Indonesia kembali memiliki peluang emas melalui tembakan dari Yakob Sayuri. Namun bola tembakannya berhasil ditepis kiper Vietnam.

Di menit akhir, Shin Tae-yong menurunkan tiga pemain langsung, Ilija Spasojevic, Witan Sulaeman dan Saddil Ramdani. Tetapi, tak banyak yang bisa diperbuat ketiga pemain itu dengan waktu singkat yang dimilikinya.

Berikut daftar susunan pemain Indonesia vs Vietnam

Timnas Indonesia

Nadeo Arga Winata; Jordi Amat, Rizky Ridho, Fachruddin Aryanto, Pratama Arhan, Rachmat Irianto, Asnawi Mangkualam Bahar; Yakob Sayuri, Marselino Ferdinan, Marc Klok; Dendy Sulistyawan.

Timnas Vietnam

Dang Van Lam; Do Duy Manh, Que Ngoc Hai, Vu Van Than, Bui Tien Dung, Doan Van Hau; Do Hung Dung, Nguyen Hoang Duc, Nguyen Quang Hai, Phan Van Duc; Nguyen Tien Linh.

