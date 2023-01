Jadwal Bola Sabtu 9 Januari 2023: Piala AFF 2022, Piala FA, Liga Spanyol, Liga Italia, Piala Prancis

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 8 Januari 2023, akan menampilkan pertandingan Piala AFF 2022, Piala FA, Liga Spanyol, Liga Italia, dan Piala Prancis.

Inilah jadwal selengkapnya:

Piala AFF 2022

Malam ini akan hadir leg pertama babak semifinal Piala AFF 2022, yakni Malaysia yang menjamu Thailand. Sebelumnya Indonesia sudah menjalani pertandingan leg pertama semifinal dan bermain 0-0 dengan Vietnam.

Jadwal

19.30 Malaysia vs Thailand (RCTI).

Piala FA

Piala FA di Inggris akan memasuki babak ketiga. Malam ini akan tampil Tottenham Hotspur, Newcastle United, serta West Ham United. Selain itu ada laga Liverpool vs Wolves.

Jadwal

19:30 Crystal Palace vs Southampton

19:30 Forest Green vs Birmingham

19:30 Gillingham FC vs Leicester

19:30 Preston vs Huddersfield

19:30 Reading vs Watford

19:30 Tottenham vs Portsmouth

22:00 Blackpool vs Nottingham

22:00 Boreham Wood vs Accrington

22:00 Bournemouth vs Burnley

22:00 Chesterfield vs West Brom

22:00 Fleetwood vs QPR

22:00 Hull vs Fulham

22:00 Ipswich vs Rotherham

22:00 Middlesbrough vs Brighton

22:00 Millwall vs Sheffield United

22:00 Shrewsbury vs Sunderland

00:30 Brentford vs West Ham

00:30 Coventry vs Wrexham

00:30 Grimsby vs Burton

00:30 Luton vs Wigan

01:00 Sheffield Wednesdey vs Newcastle United

03:00 Liverpool vs Wolves.

Liga Spanyol

(live Bein Sport)

Liga Spanyol memasuki pekan ke-16. Malam ini akan ada aksi Real Madrid di kandang Villarreal. Real Madrid ada di posisi kedua klasemen denga nilai 38, kalah selisih gol dari Barcelona di puncak klasemen. Villarreal ada di urutan ketujuh dengan nilai 24.

Inilah jadwal selengkapnya:

22:15 Villarreal vs Real Madrid

00:30 Mallorca vs Valladolid

03:00 Espanyol vs Girona.

Liga Italia

(live Bein Sport)

Liga Italia akan menghadirkan rangkaian laga pekan ke-17. Malam ini akan bermain Juventus dan Inter Milan dalam laga berbada.

Juventus, yang menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 34, akan menghadapi Udinese, tim urutan kedelapan dengan nilai 25. Inter Milan, yang ada di posisi keempat dengan nilai 33, akan berlaga di kandang Monza, tim promosi yang menghuni urutan ke-15 klasemen.

Jadwal selengkapnya

21:00 Fiorentina vs Sassuolo

00:00 Juventus vs Udinese

02:45 Monza vs Inter.

Piala Prancis

Piala Prancis akan menampilkan laga babak 64 besar. Malam ini antara lain akan hadir aksi Lyon, Monaco, Nantes, dan Rennes dalam pertandingan berbeda. Mereka akan berusaha menyusul PSG yang sudah lebih dahulu melaju.

Jadwal selengkapnya:

19:00 Evreux vs Bastia

19:00 Grasse vs Tamponnaise

21:30 Avranches vs Brest

21:30 Hyeres vs Marseille

21:30 Linas-Montlhery vs Lens

21:30 Lyon vs Metz

21:30 Strasbourg Koenigshoffen vs Clermont

00:00 Granville vs Niort

00:00 Le Puy-en-Velay vs Nice

00:00 Monaco vs Rodez

00:00 Plabennec vs Vannes

00:00 Thaon vs Amiens

00:00 Villerupt Thil vs Annecy

00:00 Virois vs Nantes

02:45 Bordeaux vs Rennes.

