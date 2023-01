Jadwal Bola Selasa 10 Januari: Piala AFF, PSM di Liga 1, MU di Carabao Cup, dan Inter di Coppa Italia

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 11 Januari 2023, akan menampilkan pertandingan Piala AFF, Liga 1 Indonesia, Carabao Cup, dan Coppa Italia.

Inilah jadwal selengkapnya:

Piala AFF 2022

Piala AFF 2022 akan menampilkan jadwal leg kedua semifinal. Thailand akan menjamu Malaysia. Dalam pertemuan sebelumnya di Kuala Lumpur, Malaysia menang 1-0 sehingga hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos ke final.

Di babak final, Vietnam sudah menunggu pemenang dari laga ini. Mereka melaju setelah menang 2-0 atas Indonesia di Hanoi, Senin malam.

Jadwal

19.30 Thailand vs Malaysia (RCTI).

Liga 1

Jadwal Liga 1 Indonesia akan menghadirkan laga tunda pekan keenam. Barito Putera menghadapi PSM Makassar di Stadion Demang Lehman, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Ini akan jadi bentrokan tim papan bawah dan atas klasemen. Barito Putera ada di posisi ke-16, yang merupakan zona degradasi, dengan nilai 14. PSM Makassar memuncaki klasemen dengan nilai 33.

Jadwal

16.30 Barito Putera vs PSM Makassar (Indosiar).

Carabao Cup

(babak perempat final, live Bein Sport)

Kompetisi Piala Liga Inggris atau Carabao Cup memasuki babak prempat final. Malam ini ada dua laga yang akan berlangsung.

Manchester United akan menjamu Charlton Athletic, yang berlaga di divisi tiga. Newcastle United akan melawan Leicester City.

Dua laga lain, Nottingham Forest vs Wolves dan Southampton vs Manchester City akan berlangsung Rabu malam.

Dua laga lain, Nottingham Forest vs Wolves dan Southampton vs Manchester City akan berlangsung Rabu malam.

Jadwal

03.00 Manchester United vs Charlton Athletic.

03.00 Newcastle United vs Leicester City.

Coppa Italia

(Babak 16 besar)

Coppa Italia alias Piala Italia akan memulai babak 16 besar. Malam ini ada satu laga yang akan berlangsung, yakni Inter Milan vs Parma.

Jadwal

03:00 Inter Milan vs Parma (TVRI).

