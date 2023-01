Arsenal vs Manchester United di Liga Inggris Minggu, Erik ten Hag: Kami Tahu Apa yang Harus Dilakukan

TEMPO.CO, Jakarta - Duel Arsenal vs Manchester United akan menjadi laga panas di Liga Inggris pekan ke-21, Minggu, 22 Januari 2023. Pada pertemua kedua tim sebelumnya di Old Trafford pada September lalu, The Gunners kalah 3-1 dan itu adalah satu-satunya kekalahan mereka musim ini.

Sejak kekalahan itu, skuad asuhan Mikel Arteta tak terkalahkan dan kini kokoh di puncak klasemen dengan 47 poin dari 18 laga, unggul lima poin dari juara bertahan Manchester City yang memainkan satu pertandingan lebih banyak.

Manchester United kini berada di posisi ketiga dengan 39 poin dari 19 pertandingan. Di bawah Erik ten Hag, Setan Merah tampil menjanjikan. Mereka tengah dalam tren positif. Sepuluh pertandingan terakhir di semua laga tidak terkalahkan.

Pertandingan terakhir di Crystal Palace dalam laga tunda pekan ketujuh yang berlangsung pada Rabu malam waktu setempat, mengakhiri sembilan kemenangan dengan hasil imbang 1-1. Gol telat Michael Olise pada menit ke-90+1' menggagalkan keunggulan tim tamu berkat gol Bruno Fernandes pada menit ke-44.

Pemain Manchester United Bruno Fernandes melakukan selebrasi bersama Christian Eriksen dan Wout Weghorst usai membobol gawang Crystal Palace dalam pertandingan Liga Inggris di Selhurst Park, London, 19 Januari 2023. Manchester United ditahan imbang tuan rumah Crystal Palace 1-1. Action Images via Reuters/Peter Cziborra

Berbeda dengan Manchester United, Arsenal memainkan pertandingan terakhirnya pada Minggu pekan lalu. Ketika itu The Gunners memetik kemenangan 2-0 di kandang Tottenham Hotspur. Martin Odegaard mencetak gol kedua timnya pada menit ke-36 setelah gol bunuh diri Hugo Lloris pada menit ke-14.

Arsenal memiliki waktu istirahat lebih panjang dari tamunya. Itu tentu bisa menjadi keuntungan bagi tim tuan rumah, memiliki para pemain yang lebih bugar.

Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, percaya diri dengan tim yang dimiliki meski gelandang bertahan Casemiro dipastikan tidak bisa bermain karena menjalani skorsing karena akumulasi kartu kuning.

Ten Hag yang telah memenangkan 21 dari 29 perandingan sebagai pelatih Manchester United, meyakini pasukannya bisa mengulang apa yang mereka lakukan di Old Trafford sebelumnya.

"Mereka pantas berada di posisi mereka saat ini," kata Ten Hag. "Mereka memiliki struktur yang sangat bagus dalam cara mereka bermain serta mentalitas dan sikap sebagai pemenang di tim. Itulah mengapa mereka di puncak liga."

"Ketika kami melawan mereka sebelumnya, Anda bisa melihat bahwa gaya kepelatihan sudah berjalan. Anda bisa melihat struktur yang sangat bagus di tim dan saya pikir mereka bahkan meningkat selama paruh pertama musim ini. Ada semangat yang sangat bagus di tim."

Pemain Arsenal Martin Odegaard melakukan selebrasi bersama dengan Granit Xhaka dan Gabriel Martinelli usai membobol gawang Tottenham Hotspur dalam pertandingan Liga Inggris di Stadion Tottenham Hotspur, London, 15 Januari 2023. Arsenal kokoh dipuncak klasemen setelah menang atas Hotspur 2-0. REUTERS/Dylan Martinez

"Mereka sedang dalam performa yang bagus dan terserah pada kami untuk mengalahkannya dan kami akan melakukan segalanya untuk menang."

"Kami tahu apa yang harus dilakukan. Kami harus benar-benar bagus dan kami membutuhkan performa yang sangat bagus. Jika kami melakukannya, maka kami memiliki peluang bagus untuk mendapatkan hasil yang bagus."

Ditanya soal Casemiro yang tidak bisa dimainkan karena diskors, Ten Hag berujar: "Kai mengalahkan Arsenal terarkhir kali tanpa Casemiro, jadi kami memiliki gagasan tentang bagaimana melakukannya."

Erik ten Hag juga mengungkapkan keraguannya bisa memainkan bek kanan Diogo Dalot dan penyerang Anthony Martial. Keduanya telah melewatkan laga tandang melawan Crystal Palace pada masih belum bisa dipastikan kebugarannya untuk dimainkan saat Manchester United bertandang ke Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris akhir pekan ini.

