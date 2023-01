Jadwal Bola Rabu 25 Januari 2023: Liga 1, Juga Ada MU di Carabao Cup dan Barcelona di Copa del Rey

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 26 Januari 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Carabao Cup, Copa del Rey, dan Liga Jerman.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

Jadwal Liga 1 sudah memasuki pekan ke-20. Hari ini ada dua laga yang akan berlangsung yang sama-sama disiarkan langsung oleh Indosiar.

Baca Juga: Prediksi Persija Jakarta vs PSM Makassar

Inilah jadwalnya:

15:30 Persija Jakarta vs PSM Makassar (Indosiar)

18:30 Rans Nusantara FC vs Bali United (Indosiar).

Carabao Cup

Kompetisi Piala Liga Inggris (Carabao Cup) akan menghadirkan satu laga semifinal. Nottingham Forest akan menjamu Manchester United.

Laga semifinal akan berlangsung dua leg. Satu pertandingan semifinal leg pertama lainnya sudah berlangsung Rabu dinihari tadi. Newcastle United mengalahkan Southampton 1-0.

Jadwal

03.00 Nottingham Forest vs Manchester United.

Copa del Rey

Kompetisi Piala Raja Spanyol atau Copa del Rey sudah memasuki babak perempat final. Malam ini ada aksi Barcelona dan Sevilla dalam pertandingan berbeda.

Simak jadwal

03.00 Barcelona vs Real Sociedad

04.00 Osasuna vs Sevilla.

Liga Jerman

Kompetisi Liga Jerman memasuki pekan ke-17. Malam ini ada lima laga yang akan berlangsung, termasuk aksi Dortmund.

Inilah jadwalnya (live Mola TV):

00:30 Mainz vs Dortmund

02:30 Werder Bremen vs Union Berlin

02:30 Freiburg vs Frankfurt

02:30 Augsburg vs M'Gladbach.

02.30 Leverkusen vs Bochum.

Baca Juga: Kedatangan Ronaldo Akan Muluskan Langkah Arab Saudi Calonkan Diri Jadi Tuan Rumah Piala Dunia