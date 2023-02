Cedera, Lionel Messi Terancam Tak Bisa Perkuat PSG di Laga Liga Champions vs Bayern Munchen

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain Paris Saint-Germain (PSG), Lionel Messi, diragukan akan bisa tampil saat melawan Bayern Munchen di leg pertama babak 16 besar Liga Champions pekan depan.

Pemenang Piala Dunia 2022 itu menderita cedera hamstring saat PSG dikalahkan Olympique Marseille 1-2 di pertandingan babak 16 besar Coupe de France. Meski belum diketahui separah apa cederanya, L'Equipe melaporkan bahwa cedera membuat Messi diragukan tampil di pertemuan leg pertama melawan Bayern.

Messi pun juga sudah dipastikan absen untuk pertandingan Ligue 1 AS Monaco, Sabtu, 11 Februari. Ia akan berpacu agar bisa segera pulih, termasuk untuk melawan Bayern.

Cedera Messi menjadi kabar buruk untuk Les Parisiens. Pemain asal Argentina itu sedang menikmati musim yang hebat, baik di kancah domestik maupun internasional. Messi telah mengantongi 28 gol untuk PSG dan memenangkan Piala Dunia 2022 di Qatar pada akhir 2022 lalu.

Messi kini bergabung dengan sesama superstar PSG lainnya, Kylian Mbappe, dalam daftar cedera. Mbppe dipastikan bisa tampil dalam leg pertama Liga Champions melawan juara Bundesliga.

"Setelah pemeriksaan, Kylian Mbappe menderita luka pada paha kiri setinggi bisep femoralis. Durasi absennya diperkirakan tiga pekan," pernyataan PSG soal cedera Mbappe.

Namun kabar baiknya untuk PSG adalah: Neymar, Marco Verratti dan Sergio Ramos kembali bermain saat PSG dikalahkan Marseille. Ketiganya diharapkan memainkan peran kunci untuk PSG saat klub bersua Bayern di Liga Champions.

Jadwal Liga Champions leg pertama babak 16 besar akan berlangsung mulai tengah pekan depan. Laga-laga yang hadir, selain PSG vs Bayern Munchen, antara lain AC Milan vs Tottenham, Dortmund vs Chelsea. Sedangkan Liverpool vs Real Madrid dan Leipzig vs Manchester City baru akan hadir pekan berikutnya.

