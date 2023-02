Rekap Hasil Liga Conference: Lazio dan Fiorentina Lolos ke Babak 16 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Lazio melaju ke babak 16 besar Liga Conference meski bermain imbang 0-0 saat melawan CFR Cluj di laga leg kedua playoff Liga Conference Eropa di CFR Cluj Stadium, Jumat dini hari WIB. Mereka melajua karena secara agregat menang 1-0.

Pertandingan berjalan cukup keras. Kedua tim beberapa kali melancarkan serangan, tetapi belum ada yang peluang yang berbahaya hingga babak pertama berakhir. Skor tetap 0-0.

Di babak kedua, kedua tim terlihat kesulitan menembus pertahanan lawannya satu sama lain.

Cluj yang mengincar kemenangan, terus melancarkan serangan. Mereka pun tampak bermain lebih keras untuk membongkar pertahanan Lazio.

Cluj mulai menekan Lazio dan beberapa kali mereka mengancam lewat tendangan Cristian Manea dan Ermal Krasniqi, tetapi penyelesaian mereka masih bisa diblok pemain Lazio atau melenceng dari gawang.

Cluj harus bermain dengan 10 pemain setelah Karlo Muhar menerima kartu kuning keduanya pada menit ke-77.

Sejak saat itu, Cluj makin kesulitan untuk membongkar pertahanan lawan. Lazio mampu mempertahankan kedudukan tetap 0-0 hingga pertandingan selesai dan mereka berhak melaju ke babak berikutnya berbekal keunggulan agregat.

Klub Liga Italia lain, Fiorentina juga lolos ke babak 16 besar. Mereka mengalahkan Braga (Portugal) dengan skr 3-2 dan melaju berkat kemenangan agregat 7-2.

Hasil Liga Conference Babak Playoff

Anderlecht vs Ludogorets 2-1 (skor akhir 2-2, Anderlecht menang adu penalti 3-0)

CFR Cluj vs Lazio 0-0 (skor agregat 0-1)

Dnipro-1 vs AEK Larnaca 0-0 (skor agregat 0-1)

Partizan vs Sheriff Tiraspol 1-3 (skor agregat 2-3)

Basel vs Trabzonspor 2-0 (skor agregat 2-1)

Fiorentina vs Braga 3-2 (skor agregat 7-2)

Lech Poznan vs Bodo/Glimt 1-0 (skor agregat 1-0).

