Klasemen Liga Jerman Pekan Ke-22: Kalahkan Hoffenheim, Dortmund Kudeta Bayern Munchen

TEMPO.CO, Jakarta - Borussia Dortmund naik ke puncak klasemen Liga Jerman setelah mengalahkan Hoffenheim 1-0 dalam laga pekan ke-22 di Rhein-Neckar Arena pada Sabtu malam WIB.

Gol tunggal sekaligus kemenangan tim tamu dicetak oleh Julian Brandt pada menit-menit akhir babak pertama.

Kemenangan ini membawa Die Borussen menggusur Bayern Munchen di puncak klasemen sementara. Mereka mengumpulkan 46 poin, unggul tiga angka dari Bayern.Hoffenheim berada di urutan urutan ke-16 dari 18 klub, dengan perolehan 19 poin dari 22 pertandingan.

Tim tamu tampil menekan sejak pertandingan dimulai, tetapi peluang berbahaya baru terjadi pada menit ke-33 lewat tendangan Sebastian Haller. Namun, bola masih bisa ditepis kiper Oliver Baumann.

Beberapa menit kemudian, Haller kembali mengancam. Kali ini tendangan jarak dekatnya setelah menyambar sepak pojok masih bisa digagalkan Baumann.

Dortmund akhirnya bisa memecah kebuntuan pada menit ke-43. Bermula dari tendangan bebas Marco Reus dari sisi kiri, bola bisa disundul Julian Brandt di kotak penalti yang sukses mengubah skor menjadi 1-0.

Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan Dortmund.

Selepas jeda, Dortmund sempat mencetak gol kedua pada menit ke-58 melalui tendangan Marius Wolf dalam kotak penalti ke pojok kanan atas gawang. Namun, gol ini dianulir karena Niko Schlotterbeck lebih dulu melakukan pelanggaran sebelum gol terjadi.

Hoffenheim tampil lebih menyerang untuk mencetak gol penyeimbang. Andrej Kramaric mengancam Dortmund lewat sepakan mendatarnya setelah menyambut tendangan bebas. Sayangnya, kiper Dortmund Gregor Kobel masih bisa mengamankan bola dengan kakinya

Hoffenheim mendapaktan peluang untuk mencetak gol pada menit ke-85, tetapi tandukan Fisnik Asllani di depan gawang masih melebar.

Hingga pertandingan selesai, Hoffeim gagal mencetak gol penyeimbang dan Dortmund membawa pulang tiga poin penting yang membawa mereka ke puncak klasemen.

Selanjutnya: Rekap hasil, jadwal, klasemen Liga Jerman

Hasil Liga Jerman Pekan Ke-22

Hertha Berlin vs Augsburg 2-0

Hoffenheim vs Dortmund 0-1

Koln vs Wolfsburg 0-2

RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt 2-1

Werder Bremen vs Bochum 3-0

Schalke vs VfB Stuttgart 2-1.

Jadwal Minggu, 26 Februari 2023 (Mola TV)

21:30 Freiburg vs Bayer Leverkusen

23:30 Bayern Munchesn vs Union Berlin.

Klasemen Liga Jerman





