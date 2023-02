Prediksi Bristol City vs Manchester City di Putaran Kelima Piala FA, Kondisi Tim, H2H, dan Formasi

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Bristol City vs Manchester City akan terjadi pada putaran kelima Piala FA musim ini. Duel kali ini akan digelar di Stadion Ashton Gate, Rabu, 1 Maret 2023 pukul 03.00 WIB.

Menjelang pertemuan dengan Manchester City, Bristol mengantungi catatan 12 pertandingan beruntun tanpa kekalahan. The Robins meraih enam kemenangan, dan enam hasil imbang di semua kompetisi dalam 12 pertandingan terakhir.

Pada pertandingan terakhir mereka, Bristol City mengalahkan Hull City dengan skor 1-0 pada pertandingan kasta kedua Liga Inggris, Championship. Namun, untuk saat ini Bristol City masih belum beranjak dari peringkat ke-13 divisi Championship.

Sementara itu, Manchester City juga tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir. The Citizens meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima laga terakhir di seluruh kompetisi, catatan tersebut mirip dengan yang diraih Bristol.

Sempat mengalami dua hasil imbang beruntun, Manchester City meraih kemenangan 4-1 atas AFC Bournemouth pada pertandingan terakhir di Liga Primer Inggris.

The Citizens terakhir bertemu Bristol pada ajang Piala Liga Inggris musim 2017-2018 lalu di babak semifinal. Kala itu The Citizens menumbangkan The Robins 2-1 pada leg pertama, dan 3-2 pada leg kedua.

Kondisi Terkini Kadua Tim

Di kubu Bristol City, lima pemain yaitu Robert Atkinson, Ayman Benarous, Kane Wilson, Kal Naismith, dan Tommy Conway mengalami cedera. Sementara itu Anis Mehmeti, Harry Cornick tak bisa dimainkan di laga melawan Mancheser City.

Di kubu Manchester City, John Stones diperkirakan belum bisa tampil, setelah mengalami pemulihan dari cedera yang dialaminya. Kevin De Bruyne dan Aymeric Laporte juga diragukan tampil, sementara Kalvin Phillips punya peluang tampil.

Perkiraan Susunan Pemain

Bristol City (4-2-3-1): O'Leary; Tanner, Vyner, Kalas, Pring; James, Williams; Sykes, Scott, Bell; Wells

Pelatih: Nigel Pearson

Manchester City (4-3-3): Ortega; Lewis, Dias, Ake, Gomez; Silva, Phillips, Gundogan; Mahrez, Alvarez, Foden

Pelatih: Pep Guardiola

Head to Head

11 Pertandingan

7 Manchester City menang

2 Bristol City Menang

2 Imbang

5 Pertemuan Terakhir

23/01/2018 - Bristol 2-3 Manchester City - Piala Liga Inggris

09/01/20218 - Manchester City 2-1 Bristol - Piala Liga Inggris

29/08/2007 - Bristol 1-2 Manchester City - Piala Liga Inggris

19/04/1980 - Manchester City 3-1 Bristol - Divisi 1 Liga Inggris

24/11/1979 - Bristol 1-0 Manchester City - Divisi 1 Liga Inggris

Prediksi

Periode persiapan Bristol City untuk bertemu dengan juara bertahan Liga Premier hampir tidak berjalan lebih baik, tetapi harapan Robins untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan juga masih ada.

Dengan banyak perubahan, Manchester City seharusnya tidak memiliki masalah untuk menyingkirkan lawan mereka. Tim asuhan Pep Guardiola bisa mengamankan satu tempat di perempat final Piala FA untuk tahun kelima berturut-turut.

