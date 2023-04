Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-30 dan Klasemennya: Ada Liverpool vs Arsenal dan Manchester United vs Everton

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-30. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung pada akhir minggu ini.

Salah satu laga besar yang akan tersaji adalah Liverpool vs Arsenal, pada Minggu, 9 April 2023. Ini akan menjadi bentrokan dua tim besar yang tengah mengalami performa berbeda.

Arsenal saat ini mapan di puncak klasemen dengan nilai 72 dari 29 laga. The Gunners unggul 8 poin dari Manchester United di posisi kedua dan baru bermain 28 kali.

Liverpool terus tampil kedodoran musim ini. Sempat merangkak bangkit, The Reds kembali gagal menang tiga laga terakhirnya, termasuk dua kali kalah. Kini tim asuhan Jurgen Klopp ini menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 43 dari 29 laga. Mereka tertinggal 10 angka dari Manchester United di posisi keempat.

Dalam lima pertemuan terakhir antara kedua tim, Liverpool lebih unggul. Mereka menang tiga kali. Sedangkan Arsenal hanya menang sekali. Namun, kemenangan tersebut diraih pada musim ini, yakni pada putaran pertama Oktober lalu.

Jadwal pekan ini juga akan menampilkan laga Manchester United vs Everton. Kedua tim akan berhadapan di Old Trafford pada Sabtu malam, 8 April 2023.

Manchester United ada di posisi keempat klasemen dengan nilai 53, hanya unggul tiga poin dari Tottenham yang ada di bawahnya. Everton menghuni posisi ke-16 dengan nilai 27.

Jadwal lainnya yang akan berlangsung pekan ini antara lain Brentford vs Newcastle United, Tottenham Hotspur vs Brighton, Wolves vs Chelsea, dan Southampton vs Manchester City.

Selanjutnya: Jadwal dan Klasemen Liga inggris