Rekap Hasil Bola Sabtu Dinihari 8 April 2023: Liga 1, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Jumat malam hingga Sabtu dinihari, 7-8 April 2023, menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Prancis.

Simak jadwal bola selengkapnya:

Liga 1

Liga 1 menampilkan tiga laga pekan ke-33. PSS Sleman dan Persik Kediri sama-sama menang. Sedangkan Madura United ditahan Arema FC.

PSS Sleman vs Bali United 2-0

Madura United vs Arema FC 1-1

Persik Kediri vs Persikabo 1973 2-0.

Liga Italia

Kompetisi Liga Italia akan memasuki pekan ke-29.

Napoli menang, sedangkan Inter Milan dan AC Milan sama-sama bermain imbang.

Inilah hasilnya:

Salernitana vs Inter Milan 1-1

Lecce vs Napoli 1-2

AC Milan vs Empoli 0-0.

Napoli, yang meraih gol lewat Giovanni di Lorenzo dan gol bunuh diri Antonio Gallo, kian mapan di puncak klasemen dengan nilai 74 dari 29 laga, unggul 19 angka dari Lazio. AC Milan di posisi ketiga (52 poin) dan Inter Milan di urutan keempat (51 poin).

Liga Spanyol

Satu laga Liga Spanyol pekan ke-28 hadir pada Sabtu dinihari. Inilah hasilnya:

Sevilla vs Celta Vigo 2-2.

Sevilla, yang dalam laga itu mendapat dua kartu merah dan meraih gol lewat Youssef En Nesyri dan Marcos Ancuna, gagal menang untuk kedua kalinya dalam tiga laga. Mereka menempati posisi ke-13 klasemen dengan nilai 32, tertinggal empat angka dari Celta Vito di posisi kesembilan.

Liga Prancis

Kompetisi Liga Prancis akan menghadirkan laga pekan ke-30. Simak hasil dinihari tadi:

Lens vs Strasbourg 2-1.

Lens tetap di posisi kedua dengan nilai 63 dari 30 lata, tertinggal tiga angka dari PSG. Strasbourg di urutan ke-16 dengan nilai 26.

