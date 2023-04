Rekap Hasil Liga Conference Leg Pertama Perempat Final: Gent vs West Ham 1-1, Nice Seri, Fiorentina Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Conference pada Jumat dinihari, 14 April 2023, menampilkan rangkaian pertandingan leg pertama babak perempat final. West Ham United dan Nice sama-sama tertahan, sedangkan Fiorentina menang.

KLub Liga Inggris West Ham United bermain 1-1 di kandang tim asal Belgia, Gent. Hasil ini membuat catatan apik mereka, berupa 10 kemenangan beruntun di kancah Eropa, berakhir.

Danny Ings membawa West Ham unggul. Ia mencetak gol Eropa pertama dalam karirnya. Namun, gol itu tak cukup memberi kemenangan bagi West Ham, yang kemudian kebobolan oleh Hugo Cuypers.

Dalam laga lain, Nice juga bermain imbang 2-2 di kandang Basel. Sedangkan Fiorentina menang 4-1 di markas Lech Poznan. Sedangkan Anderlecht mengalahkan AZ Alkmaar 2-0.

Hasil Liga Conference

(Leg pertama perempat final)

Gent vs West Ham 1-1

Anderlecht vs AZ Alkmaar 2-0

Basel vs Nice 2-2

Lech Poznan vs Fiorentina 1-4.

Jadwal Liga Conference leg kedua akan hadir pada Jumat dinihari, 21 April 2023. Nantinya pemenang pertemuan dua pertemuan ini akan lolos ke babak semifinal.

