Jadwal Liga 1 Sabtu 15 April 2023 dan Klasemennya: Persija Jakarta, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya Beraksi

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pada Sabtu, 15 April 2023, akan menampilkan pertandingan pekan ke-33. Ada tiga laga yang akan digelar, salah satunya disiarkan Indosiar.

Simak jadwalnya;

20.30 Persib Bandung vs Persikabo 1973 (Indosiar, Vidio)

20.30 Persebaya Surabaya vs Dewa United (Vidio)

20.30 Persija Jakarta vs PSS Sleman (Vidio).

Dua dari tiga laga tersebut akan jadi perebutan jatah tiket ke playoff Piala AFC. Persija Jakarta dan Persib Bandung akan bersaing mendapatkannya, dengan memastikan diri finis sebagai runner-up.

Seperti diketahui, untuk musim depan, Federasi Sepak Bola Asia (AFC) sudah memberikan jatah tiga tiket ke kompetisi Asia, yakni playoff Liga Champions Asia, fase penyisihan grup Piala AFC, dan playoff Piala AFC.

Tiket Liga Champions dan fase grup Piala AFC akan diperebutakan PSM Makassar, juara musim ini, dan Bali United, juara musim lalu, lewat laga playoff. Sedangkan tiket playoff Piala AFC diserahkan ke tim urutan kedua klasemen musim ini.

Persija kini ada di posisi kedua itu dengan nilai 63. Tim berjulukan Macan Kemayoran ini hanya unggul satu poin dari Persib Bandung yang ada di bawahnya.

Malam ini, Persija Jakarta akan menjamu PSS Sleman, tim urutan ke-16 klasemen, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sedangkan Persib Bandung menjamu Persikabo 1973, yang ada di posisi ke-14.

Selain aksi Persija dan Persib, laga Persebaya juga tak kalah menarik. Tim Bajul Ijo itu akan berusaha masuk ke posisi enam besar klasemen saat melawan Dewa United yang ada di posisi ke-17.

Klasemen Liga 1



Jadwal berikutnya, Minggu, 16 April 2023

20.30 PSM Makassar vs Borneo FC (Indosiar, Vidio).