Jadwal Bola Sabtu 22 April 2023: Liga Inggris, Piala FA, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 22-23 April 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Piala FA, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Liga Inggris akan menampilkan rangkaian jadwal pekan ke-32. Malam ini antara lain akan hadir laga Liverpool vs Nottingham.

Liverpool akan berusaha menjaga kebangkitan. Pekan lalu mereka mengakhiri empat laga tanpa kemenangan dengan mengalahkan Leeds United 6-1.

X

Kemenangan telak itu belum mengubah posisi The Reds dalam klasemen. Mereka menempati urutan kedelapan klasemen dengan nilai 47, unggul 20 angka dari Nottingham di posisi ke-18.

Jadwal bola malam ini juga akan menghadirkan laga Manchester City vs Sheffield United. Keduanya akan berebut tiket final Piala FA.

Sementara itu dari Liga Spanyol akan hadir laga Real Madrid vs Celta Vigo. Liga Italia menampilkan Lazio Torino. Laga Mainz vs Bayern Munich dan Dortmund vs Eintracht Frankfurt di Liga Jerman. Sedangkan Liga Prancis akan diwarnai laga Lens vs Monaco.

Jadwal bola selengkapnya:

Piala FA

(semifinal)

Sabtu, 22 April 2023

22:45 Manchester City vs Sheffield United.

Liga Inggris

(Pekan Ke-32, live Vidio)

Sabtu, 22 April 2023

18:30 Fulham vs Leeds

21:00 Brentford vs Aston Villa

21:00 Crystal vvs Palace Everton

21:00 Leicester vs Wolves

21:00 Liverpool vs Nottingham

Liga Spanyol

(Pekan ke-30, live Bein Sport, Vidio)

Sabtu, 22 April 2023

19:00 Osasuna vs Betis

21:15 Almeria vs Athletic Bilbao

23:30 Real Sociedad vs Rayo Vallecano

23:30 Valladolid Girona

Minggu, 23 April 2023

02:00 Real Madrid vs Celta Vigo

Liga Italia

(Pekan ke-31, live Bein Sport, Vidio)

Sabtu, 22 April 2023

20:00 Salernitana vs Sassuolo

23:00 vs Lazio Torino

Minggu, 23 April 2023

01:45 Sampdoria vs Spezia

Liga Jerman

(Pekan ke-29, live Mola TV)

Sabtu, 22 April 2023

20:30 Bochum vs Wolfsburg

20:30 Hertha Berlin vs Werder Bremen

20:30 Hoffenheim vs Koln

20:30 Mainz vs Bayern Munich

23:30 Dortmund vs Eintracht Frankfurt

Liga Prancis

(Pekan ke-32, live Vidio)

Sabtu, 22 April 2023

22:00 Auxerre vs Lille

Minggu, 23 April 2023

02:00 Lens vs Monaco.

