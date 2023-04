Rekap Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-33: Aston Villa dan Wolves Menang, Leicester Imbang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Rabu dinihari, 26 April 2023, menampilkan tiga pertandingan pekan ke-33. Aston Villa dan Wolves menang, sedangkan Leicester City ditahan Leeds United.

Aston Villa berhasil mengalahkan Fulham dengan skor 1-0 di Villa Park. Kemenangan ini dipastikan oleh gol sundulan yang brilian dari bek Tyrone Mings.

Hasil tersebut mengangkat Aston Villa ke urutan kelima di klasemen Liga Inggris. Mereka kini mengoleksi 54 poin dari 33 pertandingan, satu poin di atas Tottenham Hotspur dan lima poin di belakang Manchester United.

Fulham, yang impiannya di Eropa digagalkan oleh empat kekalahan pada Maret dan April, berada di urutan kesembilan dengan 45 poin.

Dalam laga lain, Wolverhampton Wanderers alias Wolves meraih kemenangan saat berlaga di kandangnya. Mereka menekuk Crystal Palace dengan skor 2-0, berkat gol bunuh diri Joachim Andersen dan gol penalti Ruben Neves.

Hasil ini mengakhiri catatan empat laga tak terkalahkan Crystal Palace di bawah manajer pengganti Roy Hodgson. Kini Wolves menempati posisi ke-13 klasemen dengan nilai 37, hanya kalah selisih gol dari Palace yang ada di posisi ke-12.

Sementara itu, Leicester City meraih hasil imbang 1-1 saat berlaga di kandang Leeds United. Striker veteran Jamie Vardy yang masuk dari bangku cadangan mencetak gol dan menjadi penyelamat Leicester, yang sempat tertinggal oleh gol Luis Sinisterra.

Itu menjadi gol liga pertama Vardy sejak Oktober. Mantan striker Inggris itu sempat mencetak gol lain setelah itu, namun dianulir wsit karena offside.

Hasil seri tersebut tidak banyak membantu kedua tim dalam upaya menjauh dari ancaman degradasi. Leicester tetap di posisi ke-17 dengan 29 poin, satu poin di atas Everton yang berada di zona merah. Leeds setingkat di atasnya dengan 30 poin.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-33 akan kembali hadir Rabu malam ini, antara lain menampilkan laga Chelsea vs Brentford, West Ham vs Liverpool, dan Manchester City vs Arsenal.

