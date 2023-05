Jadwal Bola Sabtu 6 Mei 2023: Man City, Liverpool, AC Milan, Inter, Bayern, Juga Ada Final Copa del Rey dan SEA Games 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 6-7 Mei 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Prancis, Copa del Rey, dan sepak bola SEA Games 2023.

Jadwal Liga Inggris akan menghadirkan laga pekan ke-34. Malam ini antara lain akan hadir pertandingan Manchester City vs Leeds United, Tottenham vs Crystal Palace, dan Liverpool vs Brentford.

Man City, Liverpool, dan Tottenham tengah menghadapi persaingan berbeda di papan atas. The Citizens ada di puncak klasemen dengan nilai 79, unggul satu angka dari Arsenal baru akan melawan Newcastle pada Senin. Liverpool menempati di posisi kelima dengan nilai 59, sedangkan Tottenham di posisi ketujuh dengan nilai 54.

Liga Italia akan dihiasi rangkaian jadwal pekan ke-34. Kompetisi ini tinggal menyisakan perebutan tiket Eropa dan upaya tim menghindari degradasi setelah Napoli menjadi juara.

Malam ini akan berlangsung dua laga besar, yakni AS Roma vs Inter dan AC Milan vs Lazio. Keempat tim tengah bersaing untuk berebut tiket Liga Champions.

Lazio ada di posisi kedua (64 poin). Inter Mila di posisi keempat (60). AC Milan menghuni peringkat 6 (58 poin), sedangkan Roma di urutan ketujuh (58).

Jadwal bola malam ini juga akan menampilkan perebutan gelar juara Copa del Rey. Real Madrid akan ditantang Osasuna di babak final.

Dari arena SEA Games 2023 akan hadir dua laga Grup B. Thailand akan melawan Malaysia, sedangkan Laos berhadapan dengan Singapura.

Di grup ini, Vietnam memuncaki klasemen dengan nilai 6 dari 2 laga. sedangkan Malaysia dan Thailand sama-sama baru bermain sekali dan mengemas nilai 3. Singapura dan Laos belum mendapatkan nilai.

Jadwal bola lainnya malam ini juga akan diisi aksi Bayern Munchen di Liga Jerman. Mereka akan melawan Werder Bremen. Adapun Liga Prancis akan menampilkan pertandingan Reims vs Lille dan Lens vs Marseille.

