Jadwal Bola Live Sabtu 13 Mei 2023: MU, Chelsea, Real Madrid, Inter, AC Milan, PSG, Bayern, dan Timnas U-22 Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 13-14 Mei 2023, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Prancis, dan SEA Games 2023.

Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-36. Malam ini ada aksi Newcastle United dan Manchester United yang tengah bersaing berebut posisi tiga besar klasemen.

Newcastle kini menempati posisi itu dengan nilai 65, hanya unggul dua angka dari MU. Malam ini, Newcastle akan menghadapi Leeds United, sedangkan Manchester United menjamu Wolves.

Jadwal Liga Inggris malam ini juga akan menampilkan laga Aston Villa vs Tottenham Hotspur, Chelsea vs Nottingham Forest, dan Crystal Palace vs Bournemouth.

Dari Liga Spanyol, malam ini akan hadir aksi Real Madrid pada pekan ke-34. Mereka akan menjamu Getafe.

Madrid saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 69 dari 33 laga. Mereka sudah tertinggal 13 poin dari Barcelona. Bila Madrid kalah dalam laga ini, Barcelona otomatis akan menjadi juara tanpa bertanding.

Sementara itu, Liga Italia sudah menghadirkan Napoli sebagai juara. Namun, persaingan untuk berebut tiket Liga Champions masih berlangsung seru.

Malam ini, Inter Milan akan menjamu Sassuolo, sedangkan AC Milan menyambangi markas Spezia. Inter ada di posisi keempat klasemen dan bisa naik ke posisi ketiga bila menang malam ini. AC Milan di urutan kelima, hanya terpaut dua angka dari Inter.

Dari Liga Jerman akan hadir laga Bayern Munchen vs Schalke dan Dortmund vs Monchengladbach. Sedangkan Liga Prancis akan menampilkan pertandingan PSG vs AC Ajaccio.

Jadwal bola hari ini juga akan menghadirkan pertandingan di arena SEA Games 2023 di Kamboja. Dua laga semifinal akan berlangsung. Timnas U-22 Indonesia akan menghadapi Vietnam, sedangkan Thailand melawan Myanmar.