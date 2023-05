Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan Ke-35: Inter Milan Menang, AC Milan Kalah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 13-14 Mei 2023, menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-35. Inter Milan menang, sedangkan AC Milan kalah.

Kompetisi Serie A kini tinggal menyisakan perebutan tiket Eropa dan upaya tim menghindari degradasi setelah Napoli menjadi juara. Persaingan di dua area itu masih berlangsung ketat.

Inter Milan naik ke posisi ketiga klasemen usai menang 4-2 atas Sassuolo di Stadion Giuseppe Meazza, Milan.

Dua gol Inter diborong Romelu Lukaku, yang dilengkapi gol Ruan Tressoldi (bunuh diri) dan Lautaro Marinez. Sedangkan Sassuolo sempat membalas melalui Mathues Henrique serta Davide Frattesi.

Hasil ini mengantarkan Inter Milan menempati posisi ketiga klasemen sementara Liga Italia dengan torehan 66 poin dari 35 pertandingan, sedangkan Sassuolo berada di peringkat ke-13 dengan raihan 44 poin.

Inter naik ke urutan ketiga dan kini unggul satu poin dari Lazio di posisi keempat. Lazio hanya bermain imbang 2-2 dengan Lecce sehari sebelumnya.

Sementara itu, harapan AC Milan untuk bisa finis di empat besar mendapat puulan. Mereka kalah 0-2 saat berlaga di kandang Spezia.

Kini Milan ada di posisi kelima denga nilai 61, masih tertinggal empat angka dari Lazio. Spezia belum beranjak dari zona merah, posisi ke-18, dengan nilai 30.

Liga Italia Pekan Ke-35

Liga Italia Pekan Ke-35

Sabtu, 13 Mei 2023

Lazio vs Lecce 2-2

Salernitana vs Atalanta 1-0

Spezia vs AC Milan 4-2

Inter Milan vs Sassuolo 2-0.

Minggu, 14 Mei 2023

17.30 Verona vs Torino

20.00 Fiorentina vs Udinese

20.00 Monza vs Napoli

23.00 Bologna vs AS Roma

Senin, 15 Mei 2023

01:45 Juventus vs Cremonese

01:45 Sampdoria vs Empoli.

Klasemen Liga Italia





