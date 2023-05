Erling Haaland Jadi Top Skor Liga Inggris Musim 2022-2023, Harry Kane Urutan Kedua

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyerang Manchester City Erling Haaland menjadi top skor Liga Inggris musim 2022-2023. Ia memuncaki daftar pencetak gol terbanyak dengan mengemas 36 gol, unggul enam gol dari kapten Tottenham Hotspur Harry Kane yang mengoleksi 30 gol.

Haaland menjadi pemain Manchester City ketiga yang mampu meraih gelar top skor sepanjang sejarah Liga Inggris. Sebelumnya, penghargaan itu diraih Sergio Aguero (26 gol) pada musim 2014-2015 dan Carlos Tevez (20 gol) pada musim 2010-2011.

Pencapaian tersebut menyempurnakan musim perdana Haaland di Manchester. Sebelumnya, pemain asal Norwegia itu telah memecahkan rekor Andrew Cole dan Alan Shearer sebagai pencetak gol terbanyak dalam satu musim Liga Inggris dengan 34 gol.

Mantan bomber Borussia Dortmund itu juga melampaui rekor Ruud van Nistelrooy yang mencetak empat hattrick dalam 65 pertandingan di Liga Inggris. Sementara Haaland hanya membutuhkan 46 laga untuk mencatatkannya.

"Saya harus berterima kasih kepada rekan-rekan setim, tanpa umpan dari Kevin (De Bruyne), umpan yang saya dapatkan selama musim ini, itu (gelar top skor) tidak akan terjadi," ujar Haaland dikutip dari DailyMail.

"Jika Manchester City bermain baik, penyerang akan mencetak gol. Tahun lalu mereka mencetak gol, saya tidak tahu berapa banyak. Jadi, sebagai seorang penyerang yang bergabung musim ini, saya tentu akan mencetak gol," kata dia menambahkan.

Selain menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Inggris musim ini, Haaland juga menyabet penghargaan individu lain, yaitu Premier League Player of the Year, Premier League Young Player of the Year, dan FWA Football of the Year. Ia turut membantu timnya meraih gelar juara Liga Inggris, mengalahkan Arsenal.

Pemain berusia 22 tahun itu juga berpeluang meraih treble pertamanya karena The Cityzen masih akan bertanding di dua laga final, yaitu Piala FA melawan Manchester United, Sabtu, 3 Juni 2023 dan Liga Champions melawan Inter Milan, Minggu, 11 Juni 2023.

Berikut daftar top skor Liga Inggris musim 2022-2023:

36 Gol

Erling Haaland (Manchester City)

30 Gol

Harry Kane (Tottenham Hotspur)

20 Gol

Ivan Toney (Brentford)

19 Gol

Mohamed Salah (Liverpool)

18 Gol

Callum Wilson (Newcastle United)

