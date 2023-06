Hasil Piala Dunia U-20 2023: Uruguay dan Korea Selatan Lolos ke Babak Perempat Final

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Piala Dunia U-20 2023 pada Jumat dinihari, 2 Juni, menampilkan dua laga terakhir babak 16 besar. Timnas Uruguay dan Korea Selatan lolos ke babak perempat final.

Uruguay menang 1-0 atas Gambia dalam laga di Estadio Unico Madre de Ciudades, Santiago del Estero, Argentina. Kemenangan itu dipastikan oleh Anderson Duarte.

Uruguay selanjutnya akan menghadapi Amerika Serikat yang dua hari sebelumnya lolos dengan mengalahkan Selandia Baru 4-0.

Sementara itu, Korea Selatan menjadi tim terakhir yang lolos ke babak perempat final. Bermain di stadion sama, mereka menang 3-1 atas Ekuador.

Korea langsung unggul dua gol lewat Lee Young-jun dan Bae Joon-ho. Ekuador mengecilkan ketertinggalan lewat gol Justin Cuero.

Korea kembali menjauh berkat gol Deok Hyun Choi. Ekuador hanya bisa menambah satu gol lewat Cristopher Zambrano.

Korea Selatan akan melawan Nigeria di babak perempat final. Sehari sebelumnya Nigeria membuat kejutan dengan mengalahkan tuan rumah Argentina 2-0.

Rekap Hasil Piala Dunia U-20 2023

(Babak 16 Besar)

Hasil Rabu dinihari, 31 Mei 2023

Amerika Serikat vs Selandia Baru 4-0

Uzbekistan vs Israel 0-1.

Hasil Kamis dinihari, 1 Juni 2023

Brasil vs Tunisia 4-2

Kolombia vs Slovakia 5-1

Argentina vs Nigeria 0-2

Inggris vs Italia 1-2.

Hasil Jumat dinihari, 2 Juni 2023

Gambia vs Uruguay 0-1

Ekuador vs Korea Selatan 2-3.

Jadwal babak perempat final akan berlangsung mulai Minggu dinihari, 4 Juni 2023. Selain dua laga yang disebut di atas akan juga hadir Israel vs Brasil dan Kolombia vs Italia.

