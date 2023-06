Jadwal Bola Minggu 17 Juni 2023: Final UEFA Nations League, FIFA Matchday, Juga Persebaya vs Persija

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 17-18 Juni 2023, akan menampilkan pertandingan final UEFA Nations Leagua, laga persahabatan FIFA Matchday, dan uji coba menjelang Liga 1.

Kompetisi UEFA Nations League akan memasuki klimaks. Babak final dan perebutan posisi ketiga akan berlangsung di Belanda.

Spanyol dan Kroasia akan berebut gelar juara. Spanyol akan menjalani final keduanya secara beruntun. Pada edisi sebelumya, mereka kalah dari Prancis. Selain laga final, hari ini juga akan tersaji pertandingan Belanda vs Italia dalam perebutan posisi ketiga.

Dari dalam negeri ada satu laga persahabatan yang disiarkan Indosiar. Persebaya Surabaya akan merayakan ulang tahun dengan beruji coba melawan Persija Jakarta. Kedua klub Liga 1 ini akan berhadapan di Gelora Bung Tomo Surabaya.

Sementara itu dari ajang FIFA Matchday akan tersaji sejumlah pertandingan. Singapura akan melawan Kepulauan Solomon, Paraguay ditantang Nikaragua, Mesir menghadapi Sudan Selatan, dan Venezuela ditntang Guatemala.

Jadwal bola selengkapnya:

UEFA Nations League

20:00 Belanda vs Italia (Perebutan posisi ketiga, live iNews dan RCTI+)

01:45 Kroasia vs Spanyol (final, live RCTI dan RCTI+).

Uji Coba Liga 1

15:30 Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio).

Laga Persahabatan FIFA Matchday

15:00 Iran vs Yordania

15:00 Iraq vs Oman

18:30 Singapura vs Kepulauan Solomon

21:30 Paraguay vs Nikaragua

00:00 Mesir vs Sudan Selatan

03:30 Venezuela vs Guatemala.

