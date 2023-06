Rekap Hasil Kualifikasi Euro 2024 Rabu dinihari 21 Juni 2023: Portugal, Belgia, Norwegia Menang; Ronaldo dan Haaland Cetak Gol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Rabu dinihari, 21 Juni 2023, antara lain menampilkan Kualifikasi Euro 2024. Timnas Portugal, Belgia, dan Norwegia sama-sama meraih kemenangan.

Timnas Portugal mengalahkan Islandia dengan skor 1-0 di Laugardalsvollur, Reykjavik. Sempat dibuat frustrasi oleh pertahanan rapat Islandia, Portugal baru bisa mencetak gol pada menit ke-89 lewat Cristiano Ronaldo.

Hasil imbang ini tidak mengubah posisi Portugal di puncak klasemen sementara Grup J. Mereka mengemas nilai 12 dari empat laga, unggul dua angka dari Slovakia. Islandia ada di posisi kedua terbawah (lima) dengan tiga poin.

Dalam pertandingan lain, Belgia menang 3-0 di markas Estonia. Romelu Lukaku memborong dua gol, sedangkan gol lainnya dicpeloskan Johan Bakayoko.

Belgia ada di posisi kedua klasemen Grup F dengan nilai tujuh dari tiga laga. Mereka tertinggail tiga angka dari Austria yang sudah bermain empat kali. Estonia di urutan keempat dengan nilai satu.

Sementara itu, Erling Haaland tampil gemilang saat Norwegia mengalahkan Siprus dengan skor 3-1 di Stadion Ullevaal. Ia memborong dua gol.

Satu gol Norwegia lainnya dicetak Ola Solbakken. Sedangkan gol Siprus diceploskan Grigoris Kastanos.

Norwegia kini menempati peringkat ketiga klasemen Grup A dengan nilai empat. Di atasnya ada Skotlandia (sembilan poin) dan Georgia (empat). Siprus ada di dasar klasemen dengan sama sekali belum meraih poin.

Hasil Kualifikasi Euro 2024

Estonia vs Belgia 0-3

Islandia vs Portugal 0-1

Hungaria vs Lithuania 2-0

Austria vs Swedia 2-0

Bosnia vs Luksembourg 0-2

Bulgaria vs Serbia 1-1

Kepulauan Faroe vs Albania 1-3

Liechtenstein vs Slovakia 0-1

Moldova vs Polandia 3-2

Norwegia vs Siprus 3-1.

