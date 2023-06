Jadwal Liga Spanyol 2023-2024: Barcelona dan Real Madrid Jalani Laga Tandang di Pekan Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - La Liga telah mengumumkan jadwal kompetisi musim 2023-2024 pada Kamis, 22 Juni 2023. Barcelona akan memulai mempertahankan gelar Liga Spanyol dengan bertandang ke Getafe pada Ahad, 13 Agustus 2023. Sementara Real Madrid mengunjungi Athletic Bilbao pada akhir pekan yang sama.

Dengan renovasi Camp Nou di Barcelona yang sedang berlangsung, raksasa Catalan itu akan menjadi tuan rumah El Clasico pertama musim ini melawan rival abadi Real Madrid pada pekan ke-11 (29 Oktober 2023) di Stadion Olimpiade Montjuic. Kedua tim akan kembali bertemu di Santiago Bernabeu pada laga pekan ke-32 (21 April 2024).

A ...

Baca Juga: Kapten Real Madrid Nacho Perpanjang Kontrak Satu Tahun di Santiago Bernabeu

Find out which games will be played on matchday 1 in the First Division!#LALIGA pic.twitter.com/pvM3JqDZ78