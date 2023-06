Alasan Ilkay Gundogan Tolak Kontrak Baru di Manchester City dan Pilih Gabung dengan Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona mungkin gagal membawa Lionel Messi kembali ke klub, tetapi mereka masih berhasil membuat kesepakatan besar musim panas ini dengan mendatangkan kapten pemenang Liga Champions Manchester City, Ilkay Gundogan.

Setelah dikonfirmasi bahwa gelandang Jerman itu akan pindah ke Catalonia, dia sendiri menulis artikel di The Players Tribune, berterima kasih kepada City dan penggemar klub atas dukungan mereka selama ini.

“Ketika saya pertama kali tiba di sini, saya adalah seorang pemuda tanpa anak dan banyak mimpi. Sulit bagi saya untuk mempercayainya, tetapi saya pergi tujuh tahun kemudian sebagai seorang ayah yang telah memenuhi setiap mimpi yang pernah dia miliki,” kata Gundogan seperti dikutip AS, Senin, 26 JUni 2023.

After 7 years a wonderful time ends. You made me realize all my dreams. I will carry you forever in my heart. Once a blue, always a blue! Thank you @ManCity! pic.twitter.com/YLCrsJU0TG