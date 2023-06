Laga Persija Jakarta vs PSM Makassar Tetap di SUGBK, Jakmania Diminta Jaga Sikap

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Persija Jakarta vs PSM Makassar pada pekan perdana Liga 1 2023-2024 akan tetap berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Minggu, 2 Juli 2023. Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca menilai para pendukung tim berjuluk Macan Kemayoran berada dalam antusiasme tinggi menerima keputusan tersebut.

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mencapai kesepakatan dengan PSSI, PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), dan Persija Jakarta untuk penggunaan stadion selama Liga 1."Alhamdulillah Persija bisa berkandang di GBK saat menjamu PSM. Seluruh elemen Persija dan suporter kami, The Jakmania, tentu sangat antusias menyambut laga tersebut. Suatu kebanggaan bisa berkandang di GBK," ujar Prapanca dikutip dari keterangan resmi Persija.

Jagat media sosial sempat diramaikan dengan isu batalnya pertandingan Persija Jakarta vs PSM Makassar di SUGBK. Dalam gambar yang beredar disebutkan bahwa PPKGBK tidak merekomendasi pertandingan tersebut diadakan di stadion utama karena alasan keamanan dan kesehatan rumput.

Stadion Utama Gelora Bung Karno, sebelumnya, menjadi tempat PDI Perjuangan menggelar acara Bulan Bung Karno pada Sabtu, 24 Juni 2023. PPKGBK pun menyarankan agar duel antara Persija dan PSM diadakan di Stadion Madya GBK.

Akan tetapi, seluruh rumor terbantahkan dengan pernyataan resmi PPKGBK yang berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pertandingan pembuka musim tim Ibu Kota tersebut. Pihak pengelola kompleks olahraga itu juga berkomitmen untuk menetapkan standar tinggi dalam kesiapan arena, khususnya pada area lapangan. Mereka juga akan memitigasi potensi dampak negatif yang mungkin terjadi dari laga tersebut.

Prapanca memuji kerja PSSI dan PT LIB yang telah membantu proses diskusi dengan PPKGBK. Ia meminta Jakmania untuk menjaga sikap dan membantu menyukseskan jalannya pertandingan. "Yang perlu menjadi komitmen bersama, kami semua harus menjaga ketertiban dan kebersihan stadion dan sekitarnya, karena GBK adalah rumah Persija," tutur dia.

Pertandingan Persija vs PSM awalnya bakall menjadi pembuka Liga 1 2023-2024. Namun, PT LIB membatalkannya karena alasan efektifitas dan persiapan. Sebagai gantinya, pertandingan Bali United vs PSS Sleman di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu, 1 Juli 2023 mulai pukul 15.00 WIB akan menjadi pembuka musim. Adapun laga Persija vs PSM akan digelar pada Minggu, 2 Juli 2023 mulai pukul 19.00 WIB.

